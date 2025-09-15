Nieruchomości komercyjne Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
The office space of 102 m² offers an ideal environment for various activities
Featured properties:
Location: Old Town, Njegoševa Street
Size: 102 m²
Access: Two separate entrances for added convenience
Features and benefits:
Toilets: Equipped with two toilets
Layout: A flexible layout suitable for a range of business uses
Advantages of the location:
Historic Charm: Located in the vibrant and bustling Old Town
Foot traffic: High visibility and foot traffic area, ideal for attracting customers
Accessibility: Easy access with multiple entrances increases customer convenience
This office space provides an excellent opportunity to take advantage of a prime location with plenty of foot traffic and historic charm. Perfect for retail, office or boutique. Contact us today to schedule an inspection and take the first step toward making this exceptional office space your own!
Lokalizacja na mapie
Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.