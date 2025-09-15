Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT

  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT

Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT

Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
;
10
ID: 28658
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Stany Zjednoczone
  Region / Państwo
    Floryda
  Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  Miasto
    Miami

O kompleksie

For rent: Beautifully furnished two-bedroom apartment, 92m², on the seventh floor of a residential building in the City Quarter. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, two bedrooms, bathroom, toilet, storage room, and terrace. The apartment is equipped with a multi-split system. It is located in a newly built building with an elevator and a regularly maintained entrance. The rental price includes a private parking space. The apartment is available for long-term rent with a required deposit!

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
