Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT

For rent: Beautifully furnished two-bedroom apartment, 92m², on the seventh floor of a residential building in the City Quarter.
Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, two bedrooms, bathroom, toilet, storage room, and terrace.
The apartment is equipped with a multi-split system.
It is located in a newly built building with an elevator and a regularly maintained entrance.
The rental price includes a private parking space.
The apartment is available for long-term rent with a required deposit!
Lokalizacja na mapie
Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
