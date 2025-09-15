  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$411
;
6
ID: 28532
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Izdaje se namjesten jednoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoricu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$404,896
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$3,873
Dzielnica mieszkaniowa Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,584
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$411
Miami, Stany Zjednoczone
od
$528
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Keju.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
For rent: Beautifully furnished three-bedroom apartment, 70m², on the ground floor of a private house, in Tološi. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, three bedrooms, bathroom, and terrace. A private parking space is available in front of the house. Only electricit…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
A furnished one-bedroom apartment of 40m² is for rent, located on the ground floor of a private house in Zagorič. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, bedroom, bathroom, and terrace. It is situated in a peaceful part of the city, isolated from the daily noise, yet clos…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
