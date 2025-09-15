Dzielnica mieszkaniowa Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica

  1. Realting.com
Miami, Stany Zjednoczone
$998
ID: 28529
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 86m2, na prizemlju stambene zgrade, pod Ljubovic.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Obezbijedjeno je i garazno parking mjesto.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
