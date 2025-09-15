  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
;
8
Zostawić wniosek
ID: 28550
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od trznog centra "Big fashion".   Pogodan je kako za stanovanje, tako i za poslovne prostorije ili kancelarije.   Ispred zgrade je dostupno i privatno parking mjesto.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!     

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,760
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,108
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
For rent: Beautifully furnished three-bedroom apartment, 135m², on the second floor of a private house, in Stari Aerodrom. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, three bedrooms, bathroom, and three terraces. The living room has an air conditioning unit. A private par…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Igalo
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Igalo
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Igalo
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Igalo
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Igalo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Igalo
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Igalo
Miami, Stany Zjednoczone
od
$184,844
A furnished, new two bedroom apartment for sale in Igalo, 300 m from the sea. The apartment is 55 m2, has two terraces, and is located on the second floor of the building. A new bus station is going to be built in the immediate vicinity, which is planned to be completed by the beginning of t…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 50m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje