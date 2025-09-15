  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$258,194
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28673
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Stan površine 100m2 dostupan je za prodaju. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u ulici 4. Jula u zgradi Zetagradnje. U cijenu su uključena i dva garažna mjesta kao i ostava od 8m2.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$211,250
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$181,910
Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, Stany Zjednoczone
od
$134,965
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Miami, Stany Zjednoczone
od
$134,965
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$258,194
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Izdaje se polunamjesten dvosoban stan, povrsine 69m2, na prvom spratu stambene zgrade, pod Ljubovic. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odr…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu.   Strukutra: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Stan se nalazi n…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 55m2, na cetvrtom srpatu stambene zgrade, u naslelju Gorica C.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i dvije terase.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje