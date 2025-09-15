  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Domek Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica

Domek Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,291
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28842
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se kuća od mjesto Lekiće (8minuta vožnje od Capital Plaze) od 128m2. Nalazi se na placu od 4.000m2. Po strukturi je trosobna i u potpunosti opremljena. Kuća je opremljena sa stilom i ukusom. Nalazi se u neposrednoj blizini ušća Sitnice i Morače. Budući zakupac dobija na korišćenje veliki kultivisani plac sa zasadima raznih sorti voća. Ukoliko volite mir i privatnost, ova nekretnina predstavlja odličan izbor za vas.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, Stany Zjednoczone
od
$184,257
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, Stany Zjednoczone
od
$533,993
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
Chata Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,819
Państwo przegląda
Domek Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,291
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Pokaż wszystko Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Stany Zjednoczone
od
$152,569
Two houses for sale on Ada Bojana. The large house has 125 square meters, and the small one has 65 square meters. Terraces are not included in that square footage. The price of a large house is 80,000 EUR, while the price of a small house is 50,000 EUR
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Charming country house of 128m2, Lekići
Chata Charming country house of 128m2, Lekići
Chata Charming country house of 128m2, Lekići
Chata Charming country house of 128m2, Lekići
Chata Charming country house of 128m2, Lekići
Pokaż wszystko Chata Charming country house of 128m2, Lekići
Chata Charming country house of 128m2, Lekići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,643
A 128m2 house for rent in the town of Lekići village (an 8-minute drive from Capital Plaza). It is located on a plot of 4,000 m2. It has a three-bedroom structure and is fully equipped. The house is furnished with style and taste. It is located in the immediate vicinity of the confluence o…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Pokaż wszystko Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,819
Furnished house for rent, 350m2, in Zlatica, Podgorica. Structure: Ground floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and two terraces. First floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and terrace. T…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje