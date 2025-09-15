  1. Realting.com
  4. Domek Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar

Domek Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar

Miami, Stany Zjednoczone
$645,486
ID: 28593
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Prodaje se luksuzna kuća, u zatvorenom naselju sa pogledom na more u Zelenom pojasu, u Baru. * Površina zemljišta: 300m2 * Površina kuće: 150m2 * 3 spavaće sobe * 2 kupatila * 2 svlačionice * Bazen * Grijani podovi u svim prostorijama sa individualnim upravljačkim modulima. * Inverter klima uređaji u svakoj prostoriji. * Mermerno stepenište. * Visokokvalitetni namještaj. Kuća sa panoramskim pogledom na more okružena je borovom šumom, pružajući osamljenu atmosferu i svjež zrak.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
