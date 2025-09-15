  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28487
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, površine 76m2, na trećem spratu stambene zgrade, u Bloku 5. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavaće sobe, kupatilo, ostava i dvije terase. Nalazi se u zgradi koja posjeduje dva lifta, a ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit u visini dvije mjesečne kirije!

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$880
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,699
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Na prodaji jednosoban stan od 46,47 m2 u Kolašinu, naselje Breza. Riječ je o novoj stambenoj zgradi, modernog i atraktivnog izgleda. Nalazi se u neposrednoj blizini hotela Breza sa 5 zvezdica i budućeg hotela Splendid. Ulica ima grijače ispod asfalta na dionicama uspona. Grijači su takođe p…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$7,042
Na prodaju dvosoban stan u Pržnu. 🌊 Stan je po strukturi dvosoban i ima 67m2  i 60m2. Nalazi se na trećem spratu, a u cijenu je uključeno i pripadajuće parking mjesto. Udaljenost od plaže na manje od 2 minuta hoda
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$224,160
Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmen…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje