  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače

Dzielnica mieszkaniowa Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače

Miami, Stany Zjednoczone
od
$3,204
;
2
Zostawić wniosek
ID: 28684
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
In one of the most attractive locations in the city, at the very beginning of Dalmatinska Street. The apartment is located on the first floor of a building that represents a combination of privacy and modern living. The apartment has a terrace with a view of the Temple and the possibility of buying a garage space.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$293,403
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,115
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Miami, Stany Zjednoczone
od
$519,910
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$586,806
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$151,396
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Miami, Stany Zjednoczone
od
$3,204
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Miami, Stany Zjednoczone
od
$25,819
An apartment of 100m2 is available for sale. It is located in an excellent location, on 4. Jula Street in the Zetagradnje building. The price includes two garage spaces as well as a storage room of 8m2
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$70,417
Luxuriously furnished studio available for sale. The studio apartment is 25 m2. It is located on the first floor in Veliše Mugoše Street at the foot of the Gorica hill, just a few minutes from the city center
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Izdaje se nenamjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redov…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje