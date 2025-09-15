  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$528
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28493
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Keju.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Stan je useljiv od 01.05.2025 godine.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, Stany Zjednoczone
od
$134,965
Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$275,212
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$411
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$528
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$232,375
Luksuzni stambeni kompleks smješten u živopisnom gradu Tivtu, Crna Gora. Apartmani u ovom kompleksu osmišljeni su sa posebnom pažnjom prema detaljima, pružajući sve potrebne komforne uslove za ugodan život.   Lokacija Savršeno smješten u mirnom dijelu Tivta, okružen borovom šumom, idealan …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan je opremljen unikatnim namjestajem visokog sjaja, koji pruza modera…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
Prodaje se jednosoban stan povrsine 58m2. Udaljen je od hotela Splendid 200m. U sklopu novog hotelskog kompleksa sa 4 zvjezdice. Stan ima prelijep pogled na more. Kompletno opremijen namjestajem i tehnikom • Garano mjesto; Kupac je oslobodjen placanja poreza od 3% na promet nepokretnosti. Ko…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje