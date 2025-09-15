  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT

Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT

Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28664
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
A furnished one-bedroom apartment of 40m² is for rent, located on the ground floor of a private house in Zagorič. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, bedroom, bathroom, and terrace. It is situated in a peaceful part of the city, isolated from the daily noise, yet close to all necessary amenities for everyday life. The apartment is available for long-term rent, with a mandatory deposit equal to one month's rent.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$163,132
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$70,417
Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, Stany Zjednoczone
od
$134,965
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$232,375
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$123,229
Jednosoban stan 48.19m2 u manjoj stambenoj zgradi. Lokacija: Ludvika Kube -Zagorič. SALE!!! One-room apartment 48.19m2 in a smaller residential building. Location: Ludvika Kube - Zagorič
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$704
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, u naselju Krusevac.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade j…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
A one-room apartment with an area of ​​58m2 is for sale. It is 200m away from the Splendid hotel. Within the new hotel complex with 4 stars. The apartment has a beautiful view of the sea. Fully equipped with furniture and appliances • Garage place; The buyer is exempt from paying the 3% tax …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje