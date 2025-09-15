Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
A furnished one-bedroom apartment of 40m² is for rent, located on the ground floor of a private house in Zagorič.
Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, bedroom, bathroom, and terrace.
It is situated in a peaceful part of the city, isolated from the daily noise, yet close to all necessary amenities for everyday life.
The apartment is available for long-term rent, with a mandatory deposit equal to one month's rent.
