  Dzielnica mieszkaniowa Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat

Dzielnica mieszkaniowa Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat

ID: 28442
Data aktualizacji: 1.10.2025

  Kraj
    Stany Zjednoczone
  Region / Państwo
    Floryda
  Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  Miasto
    Miami

Porodična Kuća u Tivtu – Naselje Dumidran Kompletno renovirana prizemna kuća sa četiri spavaće sobe i dva kupatila. Uz garažu za jedno vozilo i dodatni privatni parking u dvorištu, ova nekretnina nudi praktičnost i udobnost. Izuzetna lokacija – svega 15 minuta hoda do centra Tivta, a samo 2 minuta vožnje do aerodroma. Osnovne informacije: Površina kuće: 118 m² Garaža: 24 m² Površina placa: 425 m² Broj spavaćih soba: 4 Broj kupatila: 2 Parking: Garaža + spoljašnji privatni parking Parcela ima koeficijent izgrađenosti 1.00 i koeficijent zauzetosti 0.40. Legalizovana nekretnina sa mogućnošću nadogradnje do ukupno 425 m² (spratnost P+2+Pk), što predstavlja odličnu priliku za dalju investiciju ili proširenje. Idealna za cjelogodišnje stanovanje ili kao sekundarni dom nadomak mora.

