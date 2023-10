Dubaj, Emiraty Arabskie

od €229,014

Rezydencje Trillionaire w Business Bay są uosobieniem luksusowej i stylowej inwestycji mieszkaniowej starannie stworzonej przez Binghatti Developers. Jest to futurystyczny i niesamowity budynek z wykwintną szklaną fasadą. Mieszkańcy będą mieli hipnotyzujące widoki na nabrzeże, Kanał Dubajski i wieżowiec Burj Khalifa. Wyposażenie i wyposażenie w domu Więcej szczegółów: duży basen rekreacyjny, basen dla dzieci i plac zabaw dla dzieci, znakomite restauracje, siłownia, supermarket, miejsca do grillowania; centrum fitness, parki i ścieżki do joggingu. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony nad brzegiem Kanału Dubajskiego, w dzielnicy Business Bay. W okolicy znajdują się popularne atrakcje turystyczne, hotele, sklepy, restauracje, kluby jachtowe. Do kluczowych obszarów Dubaju - śródmieścia, DIFC, lotniska, można dotrzeć w 10-20 minut.