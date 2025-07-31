Mieszkanie w nowym budynku Volare

Dystrykt Arjan

Projekt z gwarantowanym zwrotem w wysokości 8% przez 3 lata!!!

Termin - I 2025

Volare – nowy kompleks mieszkaniowy, charakteryzujący się wielkością i monumentalnością.

Projekt, położony w dzielnicy mieszkalnej Arjan, która znajduje się w Dubailand, oferuje wyrafinowanie rozwiązań architektonicznych.

Organicznie łączy majestatyczny design i eleganckie układy dla specjalnych koneserów.

Nienaganne wykończenia uzupełniają tylko organiczne apartamenty, nasycając je neutralną paletą kolorów. Do dekoracji zastosowano wyjątkowo wysokiej jakości materiały premium, które podkreślają luksusowy styl życia.

Panoramiczne oszklenie zapewnia maksymalne naturalne światło.

Volare – to cała gama luksusowych udogodnień dostępnych dla mieszkańców:

Basen

Rozdroże

Butiki i sklepy

Plac zabaw

Basen dla dzieci

Zielone nasadzenia

Miejsce do grillowania

Pokój gier

Pula nieskończoności

Studio jogi

Kawiarnie i restauracje

Kino

Usługa konsjerża

Bezpieczeństwo i nadzór wideo

Miejsce parkingowe

Park

Pole golfowe

Ogród

Sauna i łaźnia parowa

Strefa SPA

Tereny sportowe

Las deszczowy

Centrum fitness i siłownia

Mieszkańcy mają dostęp do rozwiniętej infrastruktury –, wszystko, co jest niezbędne do wygodnego życia, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu mieszkalnego.

Kompleks mieszkaniowy Volare położony jest w samym sercu Dubailand, największej dzielnicy mieszkalnej, rozrywkowej i turystycznej. Społeczność jest popularna zarówno wśród turystów, jak i emigrantów, co gwarantuje stabilne zarobki na nieruchomościach.

Kompleks obejmuje:

Studia - od 41,5 m2 - od 163 000 $

1 ŁÓŻKO - od 62,9 m2 - od 245 000 $

1 BED Premium - od 68,7 m2 - od 279 000 $

2 ŁÓŻKO - od - 109,1 m2 - od 410 000 $

Projekt ma kilka planów płatności do wyboru przy zakupie mieszkań, z których każdy ma niezaprzeczalne zalety:

Płatność 100% + 4% DLD

Roczny gwarantowany dochód w wysokości 8% przez 3 lata na etapie budowy!!!

Gwarantowany dochód zaczyna się 22 dnia po 100% płatności!

II. Rata do końca projektu

20% + 4% DLD - zaliczka

20% - po 5 miesiącach

20% - po 10 miesiącach

20% - po 15 miesiącach

10% - za 20 miesięcy

10% - w momencie zakończenia projektu

Gwarantowany dochód w wysokości 8% rozpoczyna się po zakończeniu projektu

Rata przez 2 lata po zakończeniu projektu

Obowiązkowa książeczka czekowa!!!

20% + 4% DLD - zaliczka

1% - miesięcznie przez 27 miesięcy

10% - po 5 miesiącach

10% - po 10 miesiącach

9% - w momencie zakończenia projektu

1% - co miesiąc 24 miesiące po zakończeniu budowy

Standardowy plan płatności

20% + 4% DLD - zaliczka

10% - po 5 miesiącach

10% - po 10 miesiącach

10% - po 15 miesiącach

50% w momencie zakończenia projektu