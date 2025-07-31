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Mieszkanie w nowym budynku Volare

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$179,000
;
17
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ID: 4047
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

O kompleksie

Dystrykt Arjan

Projekt z gwarantowanym zwrotem w wysokości 8% przez 3 lata!!! 

Termin - I 2025

 

Volare – nowy kompleks mieszkaniowy, charakteryzujący się wielkością i monumentalnością. 

Projekt, położony w dzielnicy mieszkalnej Arjan, która znajduje się w Dubailand, oferuje wyrafinowanie rozwiązań architektonicznych. 

Organicznie łączy majestatyczny design i eleganckie układy dla specjalnych koneserów.

 

Nienaganne wykończenia uzupełniają tylko organiczne apartamenty, nasycając je neutralną paletą kolorów. Do dekoracji zastosowano wyjątkowo wysokiej jakości materiały premium, które podkreślają luksusowy styl życia.

 

Panoramiczne oszklenie zapewnia maksymalne naturalne światło.

Volare – to cała gama luksusowych udogodnień dostępnych dla mieszkańców:

 

  • Basen
  • Rozdroże
  • Butiki i sklepy
  • Plac zabaw
  • Basen dla dzieci
  • Zielone nasadzenia
  • Miejsce do grillowania
  • Pokój gier
  • Pula nieskończoności
  • Studio jogi
  • Kawiarnie i restauracje
  • Kino
  • Usługa konsjerża
  • Bezpieczeństwo i nadzór wideo
  • Miejsce parkingowe
  • Park
  • Pole golfowe
  • Ogród
  • Sauna i łaźnia parowa
  • Strefa SPA
  • Tereny sportowe
  • Las deszczowy
  • Centrum fitness i siłownia

Mieszkańcy mają dostęp do rozwiniętej infrastruktury –, wszystko, co jest niezbędne do wygodnego życia, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu mieszkalnego. 

Kompleks mieszkaniowy Volare położony jest w samym sercu Dubailand, największej dzielnicy mieszkalnej, rozrywkowej i turystycznej. Społeczność jest popularna zarówno wśród turystów, jak i emigrantów, co gwarantuje stabilne zarobki na nieruchomościach.

Kompleks obejmuje:

Studia - od 41,5 m2 - od 163 000 $

1 ŁÓŻKO - od 62,9 m2 - od 245 000 $

1 BED Premium - od 68,7 m2 - od 279 000 $

2 ŁÓŻKO - od - 109,1 m2 - od 410 000 $

Projekt ma kilka planów płatności do wyboru przy zakupie mieszkań, z których każdy ma niezaprzeczalne zalety:

  1. Płatność 100% + 4% DLD

Roczny gwarantowany dochód w wysokości 8% przez 3 lata na etapie budowy!!!   

Gwarantowany dochód zaczyna się 22 dnia po 100% płatności!

   II.    Rata do końca projektu

20% + 4% DLD - zaliczka

20% - po 5 miesiącach

20% - po 10 miesiącach

20% - po 15 miesiącach

10% - za 20 miesięcy

10% - w momencie zakończenia projektu

Gwarantowany dochód w wysokości 8% rozpoczyna się po zakończeniu projektu

 

  1. Rata przez 2 lata po zakończeniu projektu 

Obowiązkowa książeczka czekowa!!!

20% + 4% DLD - zaliczka

1% - miesięcznie przez 27 miesięcy

10% - po 5 miesiącach

10% - po 10 miesiącach

9% - w momencie zakończenia projektu

1% - co miesiąc 24 miesiące po zakończeniu budowy

  1. Standardowy plan płatności

20% + 4% DLD - zaliczka

10% - po 5 miesiącach

10% - po 10 miesiącach

10% - po 15 miesiącach

50% w momencie zakończenia projektu

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 41.5 – 62.9
Cena za m², USD 3,895 – 4,313
Cena mieszkania, USD 179,000 – 245,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 109.0
Cena za m², USD 3,761
Cena mieszkania, USD 410,000

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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