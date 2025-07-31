Mieszkanie w nowym budynku Volare

Dystrykt Arjan
Projekt z gwarantowanym zwrotem w wysokości 8% przez 3 lata!!!
Termin - I 2025
Volare – nowy kompleks mieszkaniowy, charakteryzujący się wielkością i monumentalnością.
Projekt, położony w dzielnicy mieszkalnej Arjan, która znajduje się w Dubailand, oferuje wyrafinowanie rozwiązań architektonicznych.
Organicznie łączy majestatyczny design i eleganckie układy dla specjalnych koneserów.
Nienaganne wykończenia uzupełniają tylko organiczne apartamenty, nasycając je neutralną paletą kolorów. Do dekoracji zastosowano wyjątkowo wysokiej jakości materiały premium, które podkreślają luksusowy styl życia.
Panoramiczne oszklenie zapewnia maksymalne naturalne światło.
Volare – to cała gama luksusowych udogodnień dostępnych dla mieszkańców:
Mieszkańcy mają dostęp do rozwiniętej infrastruktury –, wszystko, co jest niezbędne do wygodnego życia, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu mieszkalnego.
Kompleks mieszkaniowy Volare położony jest w samym sercu Dubailand, największej dzielnicy mieszkalnej, rozrywkowej i turystycznej. Społeczność jest popularna zarówno wśród turystów, jak i emigrantów, co gwarantuje stabilne zarobki na nieruchomościach.
Kompleks obejmuje:
Studia - od 41,5 m2 - od 163 000 $
1 ŁÓŻKO - od 62,9 m2 - od 245 000 $
1 BED Premium - od 68,7 m2 - od 279 000 $
2 ŁÓŻKO - od - 109,1 m2 - od 410 000 $
Projekt ma kilka planów płatności do wyboru przy zakupie mieszkań, z których każdy ma niezaprzeczalne zalety:
Roczny gwarantowany dochód w wysokości 8% przez 3 lata na etapie budowy!!!
Gwarantowany dochód zaczyna się 22 dnia po 100% płatności!
II. Rata do końca projektu
20% + 4% DLD - zaliczka
20% - po 5 miesiącach
20% - po 10 miesiącach
20% - po 15 miesiącach
10% - za 20 miesięcy
10% - w momencie zakończenia projektu
Gwarantowany dochód w wysokości 8% rozpoczyna się po zakończeniu projektu
Obowiązkowa książeczka czekowa!!!
20% + 4% DLD - zaliczka
1% - miesięcznie przez 27 miesięcy
10% - po 5 miesiącach
10% - po 10 miesiącach
9% - w momencie zakończenia projektu
1% - co miesiąc 24 miesiące po zakończeniu budowy
20% + 4% DLD - zaliczka
10% - po 5 miesiącach
10% - po 10 miesiącach
10% - po 15 miesiącach
50% w momencie zakończenia projektu