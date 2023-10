Dubaj, Emiraty Arabskie

od €593,589

78–103 m² 2

Poddaj się: 2023

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Marina Star to wielopiętrowa wieża mieszkalna na nasypie Dubai Marina. Kompleks oferuje szeroką gamę pomieszczeń mieszkalnych, w tym studia, penthouse, wille, apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami. Marina Star została starannie zaplanowana, aby każde mieszkanie miało zapierające dech w piersiach widoki na ocean, przystań i park. Każdy z apartamentów ma bezkompromisowe standardy i idealne wykorzystanie przestrzeni, a także możliwość łączenia się i rozrywki, szybki dostęp do Internetu i telewizję satelitarną. Ponadto w pobliżu znajdują się najczystsze plaże Dubaju, oferujące wiele restauracji i światowej klasy barów, a także możliwości uprawiania sportów wodnych. Infrastruktura: - Concierge i bezpieczeństwo; - szkoła; - baseny; - jacuzzi; - sklepy z modą; - Usługi medyczne; - kawiarnie i restauracje; - Duży parking. Lokalizacja: Condor Marina Star Residence jest łatwo dostępny dla wszystkich dzielnic biznesowych Dubaju, pięknych plaż oraz luksusowych miejsc handlowych i restauracji, w tym Dubai Marina Mall ze 130 sklepami i restauracjami na świeżym powietrzu, tuż przy promenadzie. Do tego wszystkiego można dotrzeć pieszo, samochodem lub środkami transportu publicznego, które znajdują się tuż za progiem kompleksu. Lokalizacja wieży Condor na brzegu wody sprawia, że życie w Dubaju jest wygodne. Rezydencja z pobliską plażą, przystanią, modnymi restauracjami, centrami handlowymi i popowymi targami - wszystko to w okolicy o przyjaznej atmosferze, w połączeniu z charyzmą prawdziwie międzynarodowego miasta. Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Umówimy się na bezpieczną umowę z programistą. Zapewniamy wsparcie prawne!