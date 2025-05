Kompleks mieszkalny Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE

Golf Dale by Emaar to nowy projekt premium w dynamicznym obszarze Emaar South. Kompleks uosabia idealne połączenie nowoczesnego stylu architektonicznego i naturalnej harmonii. Przestronne apartamenty i domy z widokiem na dobrze utrzymane pola golfowe tworzą unikalną przytulną i cichą atmosferę. Każdy element jest przemyślany do ostatniego szczegółu tutaj w taki sposób, że mieszkańcy mogą cieszyć się komfortowe życie i inspirujące otoczenie.

Jedną z głównych cech projektu są udogodnienia premium, dostępne dla mieszkańców. Są to: pole golfowe, nowoczesny klub, baseny dla dzieci i dorosłych, a także siłownie i ścieżki joggingowe. Dla tych, którzy lubią zajęcia, są pokłady jogi i alejki spacerowe. Każdy aspekt infrastruktury koncentruje się na tworzeniu przestrzeni, która łączy relaks naturalnego otoczenia i energii nowoczesnego stylu życia.

Golf Dale przez Emaar to nie tylko wygodne miejsce do życia, ale także społeczność perspektywiczna, gdzie każdy nowy dzień inspiruje do osiągnięć. Malownicze krajobrazy, wysoki poziom komfortu i dobrze rozwinięta infrastruktura sprawiają, że projekt jest idealnym wyborem dla tych, którzy dążą do harmonii z naturą bez odmawiania korzyści życia miejskiego. Stań się częścią tej wyjątkowej społeczności i czuć nowoczesność i natura może stworzyć idealny dom.

Ułatwienia:

18- dołkowe pole golfowe

klub

baseny dla dzieci i dorosłych

na zewnątrz siłownia i ścieżki joggingu

pokładu jogi

Zakończenie - IV kwartał 2028 r.

Plan płatności 10 / 70 / 20

Lotnisko Al Maktoum - 5 minut

Dubaj Marina - 30 minut

Centrum Dubaju - 35 minut

Centrum miasta Abu Dhabi - 50 minut

Lokalizacja i pobliska infrastruktura