Kompleks mieszkalny Carmel Residences

Carmel Residences to nowoczesny kompleks butikowy w centrum JVC przez Uniestate Properties!



Carmel Residences to nowy nowoczesny projekt mieszkaniowy dewelopera Uniestate Properties, położony w samym sercu prestiżowego Jumeirah Village Circle (JVC). Kompleks wykonany jest w formie budynków butikowych, łącząc elegancką architekturę, prywatność i wysokie standardy komfortu.



Każda rezydencja jest przeznaczona do spełnienia nowoczesnych wymagań dotyczących komfortu:

- przemyślane planowanie,

- wysokiej jakości wykończenia,

- wbudowane urządzenia,

- kuchnie funkcjonalne,

Duże okna i przyjemne, jasne wnętrza.



Infrastruktura i obiekty:

Carmel Residences oferuje mieszkańcom szeroką gamę udogodnień typowych dla przyszłych projektów klasy komfortu:



- dwa baseny, w tym opcje dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

- nowoczesne centrum fitness,

- recepcji i usługi concierge,

- strzeżony parking,

- przyjazna dla zwierząt polityka,

- obszary rekreacyjne i teren krajobrazowy.



Kompleks tworzy komfortowe środowisko dla rodzin, młodych profesjonalistów i inwestorów poszukujących płynnych partii w JVC.



Lokalizacja i środowisko:

Ze względu na swoją lokalizację w centrum JVC, mieszkańcy mają dostęp do rozwiniętej infrastruktury dzielnicy:



2 minuty spacerem do najbliższego parku i supermarketów

10 minut do kawiarni, restauracji, szkół i kliniki medycznej

- wygodna sieć transportowa z szybkim dostępem do Al Khail Road i Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.



Czas podróży do kluczowych punktów w mieście:



30 minut do portów lotniczych DXB i DWC

15- 20 minut do Dubai Marina, Dubai Hills i Mall Emirates.



Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać prezentację Carmel Residences, zbadać układy i wybrać najlepszą opcję do życia lub inwestowania w dynamicznym obszarze JVC.