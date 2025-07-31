Kompleks mieszkalny Carmel Residences

Carmel Residences to nowoczesny kompleks butikowy w centrum JVC przez Uniestate Properties!
Carmel Residences to nowy nowoczesny projekt mieszkaniowy dewelopera Uniestate Properties, położony w samym sercu prestiżowego Jumeirah Village Circle (JVC). Kompleks wykonany jest w formie budynków butikowych, łącząc elegancką architekturę, prywatność i wysokie standardy komfortu.
Każda rezydencja jest przeznaczona do spełnienia nowoczesnych wymagań dotyczących komfortu:
- przemyślane planowanie,
- wysokiej jakości wykończenia,
- wbudowane urządzenia,
- kuchnie funkcjonalne,
Duże okna i przyjemne, jasne wnętrza.
Infrastruktura i obiekty:
Carmel Residences oferuje mieszkańcom szeroką gamę udogodnień typowych dla przyszłych projektów klasy komfortu:
- dwa baseny, w tym opcje dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
- nowoczesne centrum fitness,
- recepcji i usługi concierge,
- strzeżony parking,
- przyjazna dla zwierząt polityka,
- obszary rekreacyjne i teren krajobrazowy.
Kompleks tworzy komfortowe środowisko dla rodzin, młodych profesjonalistów i inwestorów poszukujących płynnych partii w JVC.
Lokalizacja i środowisko:
Ze względu na swoją lokalizację w centrum JVC, mieszkańcy mają dostęp do rozwiniętej infrastruktury dzielnicy:
2 minuty spacerem do najbliższego parku i supermarketów
10 minut do kawiarni, restauracji, szkół i kliniki medycznej
- wygodna sieć transportowa z szybkim dostępem do Al Khail Road i Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.
Czas podróży do kluczowych punktów w mieście:
30 minut do portów lotniczych DXB i DWC
15- 20 minut do Dubai Marina, Dubai Hills i Mall Emirates.
Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać prezentację Carmel Residences, zbadać układy i wybrać najlepszą opcję do życia lub inwestowania w dynamicznym obszarze JVC.