  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Carmel Residences

Kompleks mieszkalny Carmel Residences

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$239,351
;
6
ID: 33030
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Русский Русский

Carmel Residences to nowoczesny kompleks butikowy w centrum JVC przez Uniestate Properties!

Carmel Residences to nowy nowoczesny projekt mieszkaniowy dewelopera Uniestate Properties, położony w samym sercu prestiżowego Jumeirah Village Circle (JVC). Kompleks wykonany jest w formie budynków butikowych, łącząc elegancką architekturę, prywatność i wysokie standardy komfortu.

Każda rezydencja jest przeznaczona do spełnienia nowoczesnych wymagań dotyczących komfortu:
- przemyślane planowanie,
- wysokiej jakości wykończenia,
- wbudowane urządzenia,
- kuchnie funkcjonalne,
Duże okna i przyjemne, jasne wnętrza.

Infrastruktura i obiekty:
Carmel Residences oferuje mieszkańcom szeroką gamę udogodnień typowych dla przyszłych projektów klasy komfortu:

- dwa baseny, w tym opcje dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
- nowoczesne centrum fitness,
- recepcji i usługi concierge,
- strzeżony parking,
- przyjazna dla zwierząt polityka,
- obszary rekreacyjne i teren krajobrazowy.

Kompleks tworzy komfortowe środowisko dla rodzin, młodych profesjonalistów i inwestorów poszukujących płynnych partii w JVC.

Lokalizacja i środowisko:
Ze względu na swoją lokalizację w centrum JVC, mieszkańcy mają dostęp do rozwiniętej infrastruktury dzielnicy:

2 minuty spacerem do najbliższego parku i supermarketów
10 minut do kawiarni, restauracji, szkół i kliniki medycznej
- wygodna sieć transportowa z szybkim dostępem do Al Khail Road i Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

Czas podróży do kluczowych punktów w mieście:

30 minut do portów lotniczych DXB i DWC
15- 20 minut do Dubai Marina, Dubai Hills i Mall Emirates.

Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać prezentację Carmel Residences, zbadać układy i wybrać najlepszą opcję do życia lub inwestowania w dynamicznym obszarze JVC.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

