Dubaj, Emiraty Arabskie

od €272,243

Opcjonalnie apartamenty mogą być dostarczone w pełni umeblowane. Mieszkania będą popularne wśród młodych profesjonalistów i biznesmenów ze względu na przystępną cenę wynajmu i liczne pomieszczenia socjalne. Na terenie znajduje się basen, kino, strefa gier, kręgle, kawiarnia i restauracja, sala fitness, studio jogi, food court, miejsce do grillowania, sauna, łaźnia parowa, pralnia, supermarket. Oddzielne obszary do pracy i komunikacji - część wypoczynkowa, przestrzeń coworkingowa i biblioteka. Powierzchnia apartamentów - od 25 do 72 m2 Zakończenie - czerwiec 2023 r. Zalety Plan ratalny jest możliwy. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Jumeirah Village Triangle to nowa, niezależna społeczność mieszkaniowa z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Obszar ten jest zdominowany przez niskie kompleksy apartamentów, wille i kamienice, większość obiektów została uruchomiona. Obszar ten rozwinął infrastrukturę: są szkoły i przedszkola, fontanna i staw krajobrazowy, parki krajobrazowe i ogrody ze ścieżkami spacerowymi i joggingowymi, place zabaw dla dzieci, korty tenisowe, miejsca do grillowania, sklepy i supermarkety. W niedalekiej przyszłości mega-centrum handlowe Al Khail Avenue o powierzchni 185 000 m ² będzie otwarte w JVT. Obszar ten ma bezpośredni dostęp do Al Khail Road i Sheikh Zayed Road, zapewniając JVT dogodną dostępność transportu. Burj Al Arab - 18 minut Plaża Jumeirah - 25 minut Burj Khalifa - 25 minut Lotnisko w Dubaju - 30 minut Centrum handlowe Dubai Hills - 16 minut Dubai Sports City - 10 minut Dubai Marina - 12 minut Palm Jumeirah - 18 minut Śródmieście Dubaju - 25 minut Dubai World Trade Center - 25 minut Jumeirah Golf Estate Clubhouse - 15 minut Szkoły Arkadii - 5 minut Park Społeczny JVT z kortami tenisowymi - 3 minuty zjazd na autostradę tylko 2 minuty