Kompleks mieszkalny Complex of serviced apartments Izzzi Life with a swimming pool and a co-working area, JVC, Dubai, UAE

Wyobraź sobie mieszkanie w przytulnym i nowoczesnym kompleksie apartamentowym znajduje się w jednym z najbardziej dynamicznych obszarów Dubaju - Jumeirah Village Circle.

Pięciopiętrowy kompleks Izzzi Life Mint oferuje 115 eleganckich apartamentów na zakup, idealne dla osób samotnych i par, a także dla rodzin z dziećmi. Każdy apartament jest zaprojektowany z uwzględnieniem nowoczesnych trendów i wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu. Każdy apartament posiada własny balkon lub taras, gdzie można cieszyć się świeżym powietrzem i pięknym widokiem. Kompleks ma wszystko tak, że można zachować dopasowanie i spędzić czas z przyjemnością: basen, nowoczesna siłownia. Parking podziemny i całodobowa ochrona zapewnią spokój i bezpieczeństwo.

Spacer przez parki i place pomoże Ci zrelaksować się i cieszyć się naturą. Szeroki wybór sklepów, kawiarni i restauracji zaspokoi każdy smak. Dzięki dogodnej lokalizacji kompleksu, można łatwo dotrzeć w dowolnym miejscu w mieście lub na lotnisku zarówno przez transport osobisty i publiczny.

Korzyści

Dochód gwarantowany - 8%.

Okrąg Mall - 2 minuty

Dubai Hills Mall - 7 minut

Palm Jumeirah - 10 minut

Dubaj Marina - 10 minut

Burj Al Arab - 15 minut

Burj Khalifa i Dubai Mall - 20 minut

Lokalizacja i pobliska infrastruktura