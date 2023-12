Muraba Residences

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €362,498

101 m² 1

Poddaj się: 2026

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Rezydencja w nowym kompleksie Aysha na wyspie Maryam. Kompleks położony jest wzdłuż laguny Al-Khan. Projekt jest dumny ze starannie przemyślanych udogodnień, które zapewniają mieszkańcom luksusowy i kompleksowy styl życia. Nowoczesna siłownia i orzeźwiający basen są przeznaczone dla miłośników fitnessu, a tereny zielone i plaże zapewniają relaksujące wakacje. Kompleks położony jest w pobliżu nasypu wyspy Maryam i zapewnia mieszkańcom bezpośredni dostęp do laguny Al-Khan. Promenada oferuje wiele sklepów i lokali rozrywkowych dla mieszkańców i gości. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy mogą się spotkać, komunikować, uprawiać sport i cieszyć się wszystkim, co może zaoferować styl życia na promenadzie. Plan płatności: 10% - zaliczka 40% - w budowie 50% - po zakończeniu Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!