The Central Downtown Aqua

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €410,089

Poddaj się: 2026

SOBHA ONE Lokalizacja: MBR - CITY ( Hartland II ) Termin projektu - koniec 2026 r Unikalna struktura architektoniczna składająca się z 5 bloków o poziomach 66–30 Cechy: Własna plaża Ekscytujące widoki Burj Khalifa, Flamingo Reserve, Creek 10 minut jazdy samochodem do centrum miasta 1,1,5,2,3,4 łóżka pojedyncze i dwupoziomowe 5 połączonych ze sobą wież Najwyższa wieża na 66 piętrach Zaawansowana infrastruktura z basenami 3 me, centrum odnowy biologicznej, obszarem rodzinnym, tonie w zieleni Pole golfowe Pitch and Putt 18-dołkowe pole golfowe. rozwinięty Gary Pleyer i Jack Nickless 1 budynek klubu golfowego Oczekiwana populacja 9500 Dostępne apartamenty: - 1 sypialnia - 1,5 sypialni - 2 sypialnie simplex / duplex - 3 sypialnie simplex / dupleks - 4 sypialnie simplex / dupleks Wszystkie pokoje posiadają pralnię. Plan płatności: 10% + 4% DLD ( podatek ) zaliczka 50% podczas budowy 40% po zakończeniu projektu