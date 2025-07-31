  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Kompleks mieszkalny The Best Location

Kompleks mieszkalny The Best Location

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$603,000
BTC
7.1725650
ETH
375.9447951
USDT
596 176.7570160
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
17 1
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 28033
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Wynwood by Imtiaz jest ultranowoczesnym projektem mieszkalnym na wyspach Dubaju, tworząc atmosferę w stylu resort w metropolii. Projekt obejmuje 1- 4 pokojowe apartamenty i duplexes od 55 do 330 m ². Wszystkie rezydencje są zaprojektowane z naciskiem na komfort, widoki i premium infrastruktury. Kompleks znajduje się zaledwie 5 minut od klubu jachtowego, plaży i pola golfowego na Wyspach Dubaju, 15 minut od lotniska i 20 minut od centrum Dubaju. Udogodnienia obejmują panoramiczny basen na dachu nieskończoności, sala fitness, jacuzzi, joga, basen dla dzieci, zielony dziedziniec, projektant Whisper Steps schody i parking VIP.

Tłumaczenie z DeepL.com (wersja darmowa)

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy The Best Location

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Empire Estates by Versace
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$568,152
Zespół mieszkaniowy MAG330
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$195,890
Zespół mieszkaniowy Six Senses Residences The Palm — luxury villas and penthouses in new residence by Select Group with restaurants and a direct access to the sea in Palm Jumeirah, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$7,86M
Zespół mieszkaniowy The Rings
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$16,99M
Zespół mieszkaniowy Trussardi Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$460,787
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny The Best Location
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$603,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Al Serh Residences 11
Zespół mieszkaniowy Al Serh Residences 11
Zespół mieszkaniowy Al Serh Residences 11
Zespół mieszkaniowy Al Serh Residences 11
Zespół mieszkaniowy Al Serh Residences 11
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Al Serh Residences 11
Zespół mieszkaniowy Al Serh Residences 11
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$182,490
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Wykwintne apartamenty w Al Serh Residences 11 w sercu Jumeirah Village Circle (JVC)! W pełni umeblowane mieszkanie! Udogodnienia pierwszej klasy! Elastyczny plan płatności! Świetna lokalizacja! Rozwinięta infrastruktura! Na całe życie i na inwestycję! Znajdziemy dla Ciebie mieszkania z korzy…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$503,784
DWTN Mieszkańcy to nowy projekt mieszkaniowy, który jest jednym z najwyższych budynków mieszkalnych w mieście. Położony między Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai i Business Bay, projekt oferuje niesamowite widoki na Burj Khalifa i wody Zatoki Perskiej, a także zapewnia łatwy dostęp do wszystk…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence Stonehenge 2 with a swimming pool and underground parking close to Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Stonehenge 2 with a swimming pool and underground parking close to Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Stonehenge 2 with a swimming pool and underground parking close to Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Stonehenge 2 with a swimming pool and underground parking close to Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Stonehenge 2 with a swimming pool and underground parking close to Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Stonehenge 2 with a swimming pool and underground parking close to Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Stonehenge 2 with a swimming pool and underground parking close to Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$248,633
Rezydencja w nowoczesnym stylu skandynawskim oferuje duży 15-metrowy basen na dachu z widokiem na miasto, siłownię, saunę i hamam, czteropoziomowy parking podziemny, grill, kino na świeżym powietrzu.Zakończenie - 3. kwartał 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Bosch urządzenia kuchenne (p…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje