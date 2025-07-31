Kompleks mieszkalny The Best Location

Wynwood by Imtiaz jest ultranowoczesnym projektem mieszkalnym na wyspach Dubaju, tworząc atmosferę w stylu resort w metropolii. Projekt obejmuje 1- 4 pokojowe apartamenty i duplexes od 55 do 330 m ². Wszystkie rezydencje są zaprojektowane z naciskiem na komfort, widoki i premium infrastruktury. Kompleks znajduje się zaledwie 5 minut od klubu jachtowego, plaży i pola golfowego na Wyspach Dubaju, 15 minut od lotniska i 20 minut od centrum Dubaju. Udogodnienia obejmują panoramiczny basen na dachu nieskończoności, sala fitness, jacuzzi, joga, basen dla dzieci, zielony dziedziniec, projektant Whisper Steps schody i parking VIP.

