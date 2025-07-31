Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Marinę z 4-letnim Planem Płatności w Dubaju

  1. Realting.com
Apartamenty z Widokiem na Marinę z 4-letnim Planem Płatności w Dubaju

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$881,744
;
14
ID: 27822
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Apartamenty w Pobliżu Mariny z Planem Płatności na 4 Lata w Rashid Yacht and Marina, Dubaj

Rashid Yachts & Marina to ekskluzywna inwestycja nadbrzeżna w Dubaju, oferująca wyrafinowany styl życia dzięki luksusowym apartamentom, światowej klasy udogodnieniom w marinie i doskonałej lokalizacji nad Zatoką Arabską. Łącząc współczesny design z klasyczną elegancją, projekt oferuje rezydencje z rozległymi widokami na marinę oraz morze. Mieszkańcy mają dostęp do szerokiej gamy udogodnień, w tym sklepów detalicznych, wykwintnych restauracji, malowniczego nadbrzeżnego bulwaru oraz bujnych parków. Zaprojektowana z myślą o miłośnikach jachtów, marina pomieści do 430 jachtów, co czyni ją wyjątkowym wyborem zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących luksusowego stylu życia nad wodą.

Apartamenty na sprzedaż w Mina Rashid Dubai znajdują się w odległości spaceru od szkół, przedszkoli, klinik rodzinnych, parków społecznych oraz licznych przestrzeni na świeżym powietrzu. Zaledwie 10 minut od Sheikh Zayed Road, 15 minut od Międzynarodowego Lotniska w Dubaju, 20 minut od Downtown Dubai, Dubai Mall i Burj Khalifa, 20 minut od Dubai Creek Harbour, oraz 30 minut od Marina i Jumeirah Beach Residence.

Projekt wyróżnia się wyrafinowaną architekturą z dwiema eleganckimi wieżami mieszkalnymi, każda o dziewięciu piętrach, połączonymi zadbanym podium, które łączy miejski styl życia z zieloną, spokojną przestrzenią. To przemyślane podium stanowi oazę dla społeczności, z ogrodami, tarasami do jogi i strefami BBQ, które sprzyjają relaksowi i integracji. Mieszkańcy mogą cieszyć się szeregiem luksusowych udogodnień, w tym basenem bez krawędzi z widokiem na marinę, nowoczesnym centrum fitness, wielofunkcyjnymi salami, dedykowanymi placami zabaw dla dzieci oraz bezpośrednim dostępem do tętniącego życiem nadbrzeżnego bulwaru z eleganckimi restauracjami i butikowymi sklepami. Projekt oferuje także prestiżową marinę mieszczącą 430 jachtów, co czyni go wyjątkowym miejscem dla osób pragnących mieszkać nad wodą.

Projekt oferuje starannie zaprojektowane wnętrza z naciskiem na nowoczesną elegancję i komfort, obejmujące apartamenty 1- i 2-pokojowe. Każdy apartament jest zaprojektowany w sposób maksymalizujący przestrzeń i naturalne światło, z otwartymi układami, wysokimi sufitami i oknami od podłogi do sufitu, które oferują zapierające dech w piersiach widoki na marinę i okoliczną zieleń. Wnętrza charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniami, w tym wbudowanymi szafami zapewniającymi przestronność oraz kuchniami wyposażonymi w urządzenia najwyższej jakości, które łączą funkcjonalność i styl. Paleta kolorów i materiały czerpią inspirację z spokojnej nadbrzeżnej scenerii, tworząc harmonijną kombinację elegancji i spokoju, idealną do luksusowego życia.


DXB-00164

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

