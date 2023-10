Exclusive Seahaven Sky luxury apartments overlooking the marina, sea, islands, Ain Dubai, in Dubai Marina, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €817,681

152–172 m² 2

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Urban Oasis to 38-piętrowy budynek z 455 jednostkami nieruchomości mieszkalnych, a mianowicie studiami, apartamentami z 1-4 sypialniami, a także ograniczoną kolekcją penthouseów z 4 sypialniami, powierzchnia od 32 do 686 metrów kwadratowych. Kompleks położony jest przy promenadzie w stylu Miami w dzielnicy Business Bay i stanie się drugim projektem mieszkaniowym na świecie z ekskluzywnymi wnętrzami i wnętrzami słynnego włoskiego domu mody Missoni. Zgodnie z głównym planem wszystkie apartamenty będą wyposażone w panoramiczne okna z widokiem na Dubaj i Kanał Dubajski, przestronne sypialnie z łazienkami, garderoby, otwarte / zamknięte kuchnie. Projektowanie wnętrz jest wyposażone w elementy sztuki i mody, w tym detale, takie jak tkaniny dekoracyjne z unikalną paletą kolorów Missoni, podobną do bliźniaczej wieży w Miami. Penthouse znajdujące się na wyższych piętrach będą miały prywatne windy prowadzące bezpośrednio do mieszkań. Infrastruktura: Udogodnienia kompleksu Urban Oasis by Missoni obejmą wielkie lobby Missoni z kombinacją geometrycznych kształtów, zygzakowatych wzorów i patchworku, ultranowoczesną siłownię, miejsce do grillowania, basen bez krawędzi, usługi konsjerża i całodobowa ochrona, a także parking wewnętrzny. Lokalizacja: Urban Oasis znajduje się w Business Bay, w pobliżu jednej z głównych autostrad w Dubaju – Sheikh Zayed Road ( E11 ). Urban Oasis by Missoni, położony w centralnej dzielnicy biznesowej Dubaju, z dużą liczbą budynków mieszkalnych i komercyjnych, ma dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury społecznej i atrakcji emiratu, w tym wieżowca Burj Khalifa, Śródmieście Dubaju i Dubai Mall, a także Jumeirah Beach. Do relaksu do South Ridge Park i Bay Avenue Mall & Park można dojść w 20 minut. Obecnie w centrum handlowym Bay Avenue Mall otwarto 84 sklepy, w tym 28 restauracji, kantor wymiany walut, kawiarnie i kawiarnie, sklep tytoniowy, 9 salonów kosmetycznych, 3 supermarkety, 3 apteki, sklepy z pamiątkami. Najbliższe restauracje to Kitchen6, Tong Thai, La Farine Cafe & Bakery, Herbz Restaurant i inne. Ponadto w pobliżu znajduje się Dubai Water Canal, który jest jednym z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych. Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!