Kompleks mieszkalny Prestigious complex of villas Selvara in Grand Polo Clubs & Resorts, Dubai, UAE

Selvara to projekt mieszkalny w sercu Grand Polo Clubs & Resorts, gdzie architektoniczna ekspresja, elegancja i naturalna harmonia są wcielone w nową filozofię życia. Tutaj, każda decyzja, każda linia fasady, każdy szczegół jest przemyślany z naciskiem na wyrafinowany luksus, funkcjonalność i poczucie prywatności i spokoju.

Projekt oferuje znakomitą kolekcję przestronnych willi z czterema sypialniami, stworzonymi dla rodzin i dla tych, którzy szukają równowagi między przestrzenią osobistą, komfortem i estetyką. Nowoczesna architektura z elementami naturalnej inspiracji, spokojne odcienie naturalne, gładkie kształty i wyrafinowane szczegóły tworzą środowisko szlachetnego minimalizmu, w którym każda minuta jest wypełniona komfortem i harmonią.

Grand Polo Club & Resorts to miejsce, gdzie duch wielkich sportów jeździeckich łączy się z nowoczesnymi ideałami zdrowego stylu życia i związku z naturą. Mieszkańcy kompleksu mają dostęp do szerokiej gamy ekskluzywnych udogodnień, w tym domu klubowego w środku terenów zielonych. Kompleks oferuje przytulne salony, studio jogi i nowoczesne centrum fitness. Wille wyposażone są w miejsca do relaksu, w tym basen taras i ścieżki wijące się przez dobrze utrzymane ogrody.

Dla rodzin z dziećmi i tych, którzy cenią aktywny styl życia, istnieją parki i place zabaw, jak również możliwość korzystania z zawodów jeździeckich. Przestrzenie otaczające projekt są wypełnione duchem natury: aromatem roślin kwitnących, fontanną galopującą, zielonymi alejami i malowniczymi trasami. Ponadto projekt oferuje całodobową ochronę i zamknięty dostęp do terytorium.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Położony na północnym skrzyżowaniu Expo Road (E77) i Emirates Road (E611), Grand Polo Club and Resort jest strategicznie położony, aby zapewnić wyjątkową dostępność. To idealne miejsce umieszcza go w pobliżu dwóch prestiżowych Społeczności Emaar, Oaza i Wzgórza.