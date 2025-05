Kompleks mieszkalny New residence Treppan Tower with swimming pools and a lounge area, JVT, Dubai, UAE

Treppan Living in JVT to projekt mieszkaniowy, który unfixed wszystkie ustalone pojęcia o luksusowym życiu w Dubaju. W pełni umeblowane apartamenty z 1-2 sypialniami i ekskluzywnymi penthouses z 3 sypialniami są dostępne tutaj. Wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane, co oznacza, że nie musisz martwić się o zakup mebli i sprzętu. Nowoczesne wnętrza i ekskluzywne elementy dekoracyjne, starannie zaprojektowane układy i przestronne przestrzenie z oknami podłogowymi na suficie dają poczucie wolności. Oprócz unikalnego wykończenia wnętrza projekt koncentruje się na przyjazności dla środowiska i dobrobycie jego mieszkańców. Czystość powietrza, porównywalna z powietrzem górskim, jest tworzona z powodu wysokiej jakości systemów filtracyjnych, zapewniając ostateczne doświadczenie komfortowego życia. Kompleks posiada również system "Smart Home", który umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami apartamentów za pośrednictwem aplikacji mobilnej, zapewniając komfort i bezpieczeństwo.

Projekt obejmuje wszystkie niezbędne udogodnienia. Baseny dla dzieci i dorosłych, teatr na świeżym powietrzu na wieczory pod gwiazdami, barbecue i plac zabaw dla dzieci - wszystkie te elementy sprawiają, że życie w kompleksie jest najbardziej wygodne i przyjemne dla całej rodziny. Dla thos, który lubi aktywny styl życia, istnieje siłownia i przestronna zewnętrzna joga.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

teatr zewnętrzny

grill

plac zabaw dla dzieci

sala gimnastyczna

gimnastyka zewnętrzna i joga

kawiarnia

biblioteka

salon

System "Smart Home"

Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.

Plan płatności (50 / 50).

Cechy mieszkania

W pełni umeblowany, inteligentny dom

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Jumeirah Village Triangle (JVT) jest jednym z najbardziej wysuniętych i korzystnych obszarów Dubaju, który łączy spokój życia kraju i bliskość do nowoczesnych udogodnień miejskich idealnie. Tutaj, w centrum miasta, znajdują się kompleksy mieszkalne, w tym wille i apartamenty, zapewniając wygodne i bezpieczne życie dla rodzin i profesjonalistów. Obszar jest idealnym wyborem dla rodzin. Jest tu wszystko, co jest niezbędne do komfortowego życia: parki, place zabaw dla dzieci i salony. Ponadto, obszar oferuje dobrze rozwiniętą infrastrukturę ze sklepami, kawiarniami, restauracjami, ośrodkami fitness i urządzeniami medycznymi, co sprawia, że życie codzienne jest niezwykle wygodne. W JVT znajdują się również kompleksy sportowe, barbecue, parki wodne i baseny nieskończoności, które zapewniają zmienną aktywność na zewnątrz i komfort dla mieszkańców. Ze względu na wzrost popytu na nieruchomości w tym obszarze, ceny mieszkań również rosną, co czyni go atrakcyjnym dla inwestycji.