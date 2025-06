Kompleks mieszkalny One Canal

One Canal to ekskluzywny projekt mieszkaniowy położony w centrum Dubaju, wzdłuż Dubajskiego Kanału Wodnego. W pobliżu społeczności znajdują się obszary Al Quoz 1, Jumeirah 3 i Downtown Dubai, gdzie skupiają się atrakcje takie jak Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountain i Opera Dubai.



Kompleks jest sąsiadujący z Safa Park i ma dostęp do Al Wasl Road i Sheikh Zayed Road. Dubai International Lotnisko zajmuje około 15 minut i Al Maktoum International Airport 40 minut.



Ponadto 15- 20 minut jazdy od budynku jest słynny Burj Al Arab Hotel, biała piaszczysta plaża Jumeirah Beach i Ras Al Khor Wildlife Reserve.

Ultra-luksusowa nieruchomość w ekskluzywnym kompleksie One Canal reprezentowana jest przez 24 penthouses z 3 i 4 sypialniami, a także rezydencje Sky Villas z 4 i 5 sypialniami i rezydencji Sky Mansion. Powierzchnia mieszkalna penthouses waha się od 381 m kw. do 625 m kw., a powierzchnia Sky Villas - od 668 m kw. do 836 m kw. b.

Jeden kompleks Canal jest doskonałym wyborem dla koneserów premium stylu życia. Zainteresowani inwestorzy mają możliwość stać się właścicielami jednej z ekskluzywnych kolekcji penthousów, rezydencji Sky Villas lub rezydencji Sky Mansion. Mieszkańcy kompleksu będą mogli korzystać z udogodnień światowej klasy, w tym usługi konsjerża okrągły zegar, osobiste usługi kierowcy i światowej klasy spa i więcej.

Kolejną zaletą zakupu rezydencji w One Canal jest jej lokalizacja w rozwijającym się obszarze Kanału Wodnego w Dubaju. Dzięki przestronnemu układowi, wyłączność tego kompleksu jest idealna dla rodzin z dziećmi i młodych par, którzy docenią różnorodność udogodnień wokół budynku.