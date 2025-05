Kompleks mieszkalny New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE

Azizi Milan jest architektonicznym ucieleśnieniem życia Milaneńczyków, gdzie każdy element jest pełen estetyki, uwagi na szczegóły i wysoki poziom komfortu. Projekt harmonijnie łączy nowoczesny rytm megapolis z spokojem zielonych ogrodów. Kompleks otoczony jest przytulnymi restauracjami, promenadami z butikami. Okna rezydencji otwierają wspaniały widok na malowniczy kanał.

Tutaj można wybrać rezydencję, idealne dla Twojego stylu życia - czy to przytulne studio lub mieszkanie z 1-3 sypialniami.

Wnętrza rezydencji w Azizi Mediolan są przemyślane do ostatniego szczegółu: wyrafinowane wykończenie, panoramiczne widoki, połączenie nowoczesnego stylu i cieni klasycznego stylu włoskiego. Wszystko pokazuje tu smak i status. A na zewnątrz czeka was przemyślana infrastruktura. Każdy budynek posiada baseny, sauny i jacuzzi, wielofunkcyjne pokoje i pokoje gier, tworząc prywatny salon bezpośrednio w domu. Malowniczy kanał, ogrody botaniczne i krajobrazowe, jak również barbecue i kina z salonem - wszystko jest przemyślane na ostatni szczegół dla przyjemności. Dla rodzin są place zabaw dla dzieci, przedszkola, szkółki i szkoła. Dla aktywnego stylu życia, istnieją centra fitness, a do pracy - centra biznesowe i biura. I wszystkie te są wśród malowniczej przyrody, restauracje, przytulne kawiarnie i uczucie absolutnego stylu i harmonii.

baseny

sauna i jacuzzi

wielofunkcyjne pokoje

kino

Ogród botaniczny

grill

plac zabaw dla dzieci

Zakończenie - 2. kwartał 2028 r.

Plan płatności: 60 / 40

Cechy mieszkania

Półprodukty umeblowane

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych i potencjalnych obszarów miasta, o wysokim potencjale inwestycyjnym. Takie punkty orientacyjne jak IMG Worlds of Adventure i Global Village są w pobliżu, a wygodny dostęp do głównych autostrad (E311 i D54) zapewnia łatwy dostęp do transportu gdziekolwiek w Dubaju. Jest to miejsce, gdzie luksusowe kwatery mieszkalne, hotele premium, kliniki, szkoły i placówki opieki nad dziećmi znajdują się obok siebie.