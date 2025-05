Kompleks mieszkalny Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE

Golf Acres by Emaar to nowy unikalny projekt łączący naturalną harmonię i nowoczesny luksus w dynamicznej społeczności Emaar South. Przestronne apartamenty i domy z widokiem na dobrze utrzymane pola golfowe tworzą przytulną i cichą atmosferę. Każdy dom jest designes z uwzględnieniem wymagań współczesnych mieszkańców, łącząc stylowy design i funkcjonalność. Malownicze zielone krajobrazy i panoramiczne widoki na pola golfowe sprawiają, że Golf Acres jest idealnym miejscem dla tych, którzy cenią harmonię z naturą.

Projekt oferuje premium udogodnienia, w tym pole golfowe, baseny, salony, nowoczesne siłownie i szlaki spacerowe. Każdy znajdzie tu coś, co pokocha: czy to będzie poranne bieganie po zielonych alejach czy czas wolny z rodziną przy basenie. Społeczność Emaar South wyróżnia się dobrze rozwiniętą infrastrukturą, oferując swoim mieszkańcom dostęp do wszystkiego, co niezbędne do komfortowego życia: szkół, centrów handlowych i obiektów medycznych.

Ułatwienia:

18- dołkowe pole golfowe

baseny dla dzieci i dorosłych

na zewnątrz siłownia i ścieżki joggingu

pokładu jogi

grill

przestronne parki

Zakończenie - IV kwartał 2028 r.

Plan płatności 10 / 70 / 20

Cechy mieszkania

Kuchnia niewyposażona, w pełni wyposażona

Korzyści

Możliwości inwestycyjne Golf Acres imponują: wydajność wynajmu mieszkań wynosi 7,5%, a dla kamienic 4%. Sprawia, że projekt jest atrakcyjny nie tylko dla tych, którzy szukają przytulnego domu, ale także dla inwestorów, którzy chcą uzyskać zrównoważoną wydajność. Golf Acres przez Emaar jest szansą, aby stać się częścią ekskluzywnej społeczności golf, gdzie luksus i komfort łączy się z naturalnym pięknem.

Lotnisko Al Maktoum - 5 minut

Dubaj Marina - 30 minut

Centrum Dubaju - 35 minut

Centrum miasta Abu Dhabi - 50 minut

Lokalizacja i pobliska infrastruktura