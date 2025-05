Kompleks mieszkalny High-rise residential complex Skyscape Aura in Nad Al Sheba 1 area, Dubai, UAE

Skyscape Aura to kompleks mieszkalny, który oferuje ekskluzywne apartamenty z panoramicznym widokiem na malownicze eksansy wodne. Unikalne połączenie natury i architektonicznej doskonałości czyni ten projekt naprawdę wyjątkowym. Każdy szczegół, od premium materiałów wykończeniowych do przemyślanego planowania, jest przeznaczony dla maksymalnego komfortu i przyjemności estetycznej. Apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne na zakup.

Central Park, wykwintny zen ogród i malownicze obszary spacerowe stają się miejscem relaksu i inspiracji. Dla tych, którzy dążą do aktywnego stylu życia, istnieje nowoczesna siłownia, tor biegania, studio jogi i wielofunkcyjne boisko sportowe. Projekt obejmuje również baseny dla dorosłych i dzieci, jacuzzi i saunę, gdzie można odpocząć po pracowitym dniu. Dom klubowy zaprasza mieszkańców do przyjemnej komunikacji i relaksu, a przestrzeń współpracy jest tworzona do produktywnej pracy w stylowym środowisku. Sztuka i kreatywność inspirować w sali muzycznej i studio sztuki, gdzie można zrealizować swoje talenty. Dla rozrywki wieczornej, jest kino i przytulny grill na zewnątrz. Małe mieszkanki kompleksu znajdą tutaj swoją własną atmosferę radości i zabawy. Plac zabaw dla dzieci i przestronny pokój zabaw staną się ich ulubionym miejscem do aktywnych gier i nowych znajomych.

Baseny dla dorosłych i dzieci

Ogród Zen

Dom klubu

Przestrzeń współdziałania

Sala muzyczna

Pokój artystyczny

Jacuzzi

Sauna i sauna parowa

Siłownia

Powierzchnia sportowa

Ścieżka

Studio jogi

Kino

Obszar grillowania

Plac zabaw dla dzieci

Pokój zabaw dla dzieci

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja kompleksu w prestiżowym obszarze Nad Al Sheba 1 zapewnia wygodny transport do wszystkich atrakcji ikonicznych miasta. Zaledwie kilka minut jazdy od centrum Dubaju, Burj Khalifa, Dubai Mall, jak również najlepsze restauracje, elitarne butiki i centra rozrywki. Jednocześnie rezydencja pozostaje odosobniona i otoczona zielonymi krajobrazami i spokojnymi lagunami, tworząc idealną równowagę pomiędzy dynamicznym życiem miasta a naturalną harmonią.