New residence Maison with swimming pools close to the downtown, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €303,836

71 m² 1

Poddaj się: 2026

Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo! - Nie podlega podatkowi od nieruchomości i czynszowi; - Nieruchomości rosną w cenie 5-7% rocznie; - nieoprocentowana rata na okres do 3-5 lat; - Najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach; - silna płynność; - Wysoki dochód 5-8% z rocznego czynszu; - Minimalna kwota inwestycji wynosi 1100 000 rubli. Mieszkanie w doskonałym kompleksie Elitz 3 w Jumeirah Village Circle ( JVC ). Kompleks będzie miał dostęp do siłowni wewnętrznych i zewnętrznych, siłowni wodnej, ściany wspinaczkowej, trampoliny, studia tańca, pól do krykieta i minigolfa, szachów, miejsca do badmintona i mini-koszyków, strefa ze stołami do tenisa stołowego. Ponadto można korzystać z basenów dla dorosłych i dzieci, jacuzzi, bieżni i spa. Elitz 3 nad Dunajem ma szybki dostęp do Al Khail Road. Popularne obszary emiratu Business Bay, centrum Dubaju i przystani w Dubaju znajdują się 20 minut jazdy od hotelu, a na międzynarodowe lotnisko w Dubaju można dojechać w pół godziny. Kompleks oferuje wiele udogodnień spa, w pobliżu Dubai Miracle Garden i Dubai Butterfly Garden. Średni zwrot z inwestycji - 7,6% Plan płatności: 10% - zaliczka 55% - podczas budowy 35% - po zakończeniu Zapewnimy ci bezpieczną ofertę z deweloperem. Zapewniamy wsparcie prawne!