Kompleks mieszkalny First-class residential complex One Residence with excellent infrastructure in Downtown Dubai, UAE

One Residence znajduje się w samym sercu centrum miasta, co daje łatwy dostęp do najlepszych w mieście jadalnia, zakupy i opcje rozrywki. Wszystko czego potrzebujesz do pracowitego życia w mieście jest dosłownie pod twoimi drzwiami. Z przestronnych apartamentów z eleganckim designem i wysokiej jakości wykończeniami można podziwiać panoramiczny widok na panoramę Dubaju.

One Residence wychodzi, aby zaoferować szeroki zakres udogodnień pierwszej klasy, które uczynią swoje życie naprawdę luksusowym. Ciesz się zapierającym dech w piersiach widokiem na skyline z basenu nieskończoności. Podczas relaksu dzieci będą się bawić w osobnym basenie dla dzieci, na placu zabaw lub w klubie dla dzieci. Organizować niezapomniane spotkania z rodziną i przyjaciółmi na świeżym powietrzu dzięki specjalnie wyposażonej grillowej. Utrzymuj dopasowanie do stanu-z-sztuki siłowni i studia jogi. Miłej zabawy z przyjaciółmi i rodziną w pokoju gier lub cieszyć się filmem w kinie na miejscu. Pozostań produktywny w stanie-z-sztuki obszaru współpracy lub skorzystać z wielu innych udogodnień, w tym symulator golfa, sala muzyczna i na miejscu pranie.

Plan rozmieszczenia (50 / 50):

10% - przy rezerwacji;

10% - pierwsza płatność 30 dni po rezerwacji;

5% - druga płatność (grudzień 2024 r.);

5% - trzecia płatność (maj 2025 r.);

5% - czwarta płatność (wrzesień 2025 r.);

5% - piąta płatność (marzec 2026);

10% - szósta płatność (wrzesień 2026);

50% - w momencie realizacji projektu (II kwartał 2027 r.).

Pula Nieskończoności;

Basen i plac zabaw dla dzieci;

grill i plac piknikowy;

Nowoczesny, high-tech siłownia;

studio jogi;

Sala gier;

Kino;

symulator golfa;

Sala muzyczna;

Zen Garden;

Przestrzeń współdziałania.

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt ma dobrą lokalizację: