Kompleks mieszkalny New complex of furnished apartments DGM Vision with swimming pools, a kindergarten and panoramic views, Jumeirah Garden City, Dubai, UAE

DGM Wizja nie jest tylko budynkiem, ale starannie przemyślany styl życia w prestiżowej lokalizacji Jumeirah Garden City, gdzie nowoczesny komfort, nowoczesna infrastruktura i bliskość kluczowych punktów miasta są harmonijnie zintegrowane. Kompleks obejmuje w pełni umeblowane apartamenty z 1-2 sypialniami. Rezydencje są pełne światła, które wypełnia przestronne pokoje przez okna podłogowe do sufitu. Pułapki o wysokości 3,5 metra tworzą poczucie wolności, a okna oferują zapierające dech w piersiach widoki na Dubaj, gdzie krajobraz miejski jest połączony z widokami krajobrazów naturalnych.

Każdy element jest przemyślany do ostatniego szczegółu tutaj: od wyrafinowanego wykończenia hal i korytarzy do premium meble i wbudowane urządzenia. Na parterze i na dachu apartamentów znajdują się prywatne baseny, które pozwalają cieszyć się rekreacją bez opuszczania domu. System "Smart Home" zapewnia maksymalny komfort i bezpieczeństwo, a także usługi concierge, opcjonalne usługi sprzątania, a nawet w domu przedszkola zamienia swoje życie w próbkę nowoczesnej wygody.

World- class infrastruktura jest dostępna dla mieszkańców DGM Vision: sala gimnastyczna z nowoczesnym wyposażeniem i nieosobową praktyką, basen do wypoczynku w południe, zadaszony salon z panoramicznym widokiem na zachody słońca i miasto nocne. Spacery wzdłuż zielonych alei Jumeirah Garden City, bliskość sklepów, restauracji i zabytków kultury tworzą atmosferę, gdzie łatwo połączyć aktywne życie miejskie z odosobnieniem i komfortem.

Ułatwienia:

okna podłogowe-to- sufitowe

wysokie pułapy (3,5 m)

baseny

System "Smart Home"

usługi concierge

czyszczenie

przedszkola

nowoczesna siłownia

salon na dachu z widokiem panoramicznym

bliskość do metra, centrum miasta i plaży

Zakończenie - IV kwartał 2025 r.

Plan płatności: 20 / 80

Cechy mieszkania

W pełni umeblowane apartamenty

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Idealna lokalizacja: zaledwie 5 minut do słynnego Muzeum Przyszłości, 7 minut do centrum miasta i Business Bay, 10 minut do plaży Jumeirah i pieszo do stacji metra World Trade Center sprawiają, że ta lokalizacja jest idealna zarówno dla prywatnego życia i wysokowydajne krótki czynsz.