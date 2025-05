Kompleks mieszkalny New Riviera Lodge Residence with a swimming pool, a tennis court and around-the-clock security, JVC, Dubai, UAE

Przedstawiamy państwu Riviera Lodge Residences - unikalny projekt mieszkaniowy w sercu najbardziej szybko rozwijających się obszarów Dubaju. Tutaj znajdziesz połączenie luksusu i komfortu w przestronnych apartamentach z 1-2 sypialniami. Każda rezydencja ma badania. Riviera Lodge to nie tylko zakwaterowanie, ale styl życia, który daje możliwość cieszyć się jasną miejską atmosferę bez utraty poczucia przytulności i spokoju.

Nowoczesny 6-piętrowy budynek uosabia cechy nowoczesnego i luksusowego zakwaterowania. Styl architektoniczny Riviera Lodge łączy elegancję i funkcjonalność, a starannie przemyślane wnętrza są wykonane z materiałów wysokiej jakości. Ponadto nowoczesne "inteligentne" technologie sprawiają, że twoje życie jest najbardziej wygodne i wygodne.

Na terenie kompleksu znajdują się nowoczesne centra fitness, luksusowy basen i salon spa, gdzie można odpocząć po pracowitym dniu. Idealnie zaprojektowane ogrody i place zabaw dla dzieci tworzą idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Bezpieczeństwo i komfort są zapewniane przez usługi okrągłego zegara i bezpieczeństwa.

Cechy

basen

sala gimnastyczna

cout

jogging i ścieżki rowerowe

plac zabaw dla dzieci

spa i sauna

kort tenisowy

System "Smart Home"

bezpieczeństwo wokół zegara

grill

w pełni wyposażona kuchnia

liczne parki, kawiarnie i restauracje

Zakończenie - 1. kwartał 2026 r.

Plan płatności (50 / 50):

10% - EOI

10% - podpisanie umowy sprzedaży i zakupu

10% - w 30 dni po podpisaniu

10% - w 90 dni po wzdychaniu

10% - w ciągu 150 dni od podpisania

50% - zakończenie (1 kwartał 2026 r.).

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja Riviera Lodge jest jeszcze ważniejszą kwestią, co czyni ją atrakcyjną. Znajduje się w pobliżu Gadaf kultury i parku rozrywki, Circle Mall i kompleksy sportowe, które sprawiają, że jest to idealny wybór dla każdego. Wygodny dostęp do głównych autostrad i kluczowych obszarów miasta zapewnia łączność i możliwość korzystania z całego piękna życia w Dubaju.

Projekt jest dogodnie zlokalizowany:

• Dubai Hills Mall - 11 minut

• Burj Al Arab - 17 minut

• Dubai Mall - 19 minut

• Dystrykt 2020 - 22 minuty

• Dubai Int. Lotnisko - 25 minut

• Lotnisko DWC - 30 minut