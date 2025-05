Kompleks mieszkalny New Ghaff Land Residence with a swimming pool close to the airport, Dubai Studio City, Dubai, UAE

Ziemia Ghaff Rezydencja jest dziewięciopiętrowym kompleksem mieszkalnym z 168 apartamentami z różnymi układami: od eleganckich studio do komfortowych apartamentów z 1-2 sypialniami. Każdy szczegół wnętrza jest starannie przemyślany, dbając o swój komfort.

Ziemia Ghaff Residence oferuje szeroki zakres usług, co sprawi, że Twoje życie będzie jaśniejsze i tętniące życiem. Plunge do orzeźwiającego basenu, przejdź do sportu w nowoczesnej siłowni i pozwolić swoim dzieciom cieszyć się na placu zabaw. Ziemia Ghaff Rezydencja to nie tylko wybór mieszkania, to decyzja, aby przestrzeń pełna luksusu i komfortu dla całej rodziny i każdego, kto dąży do wysokiej jakości życia w jednym z najbardziej tętniących życiem zakątków Dubaju.

Cechy

centrum fitness

basen

plac zabaw dla dzieci

Obszar jogi na dachu

Zakończenie - IV kwartał 2025 r.

Instalacje (50 / 50):

40% - podczas budowy

10% - po zakończeniu (czwarty kwartał 2025 r.)

50% - w ciągu 2 lat od ukończenia (12,5% co pół roku).

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks jest dogodnie położony, co pozwala jak najszybciej dotrzeć do kluczowych obiektów: