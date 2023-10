Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €450,000

DYNAMIC DUBAI Dubaj, jeden z siedmiu emiratów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, stał się kosmopolitycznym miastem w niecałe pół wieku, czyniąc go jednym z najważniejszych centrów handlowych i kulturalnych w zatoce i jednym z najbardziej ekscytujących miejsc na świecie do życia. Jest domem dla portu Jebel Ali, największego na świecie portu dla ludzi i największego portu w regionie: międzynarodowego lotniska w Dubaju, jednego z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie i Emiratów, jedna z największych linii lotniczych na świecie. Słynie z superlatywów architektonicznych, w tym pierwszego na świecie 7-gwiazdkowego hotelu z Burj Al Arab, ósmego cudu świata z Palm Jumeirah, najdłuższe na świecie metro bez kierowcy z metrem w Dubaju, największym na świecie centrum handlowym z centrum handlowym Dubai Mall oraz najwyższym budynkiem na świecie z Burj Khalifa, Dubaj kontynuuje niespotykane dotąd osiągnięcia po wygranej międzynarodowej ofercie organizacji World Expo w 2020 roku. NIEZWOLONE LOKALIZACJA Brzęcząca Dubai Marina jest jedną z najbardziej poszukiwanych dzielnic Dubaju. Lokalizacja Marina Gate w tej tętniącej życiem społeczności jest godna pozazdroszczenia. Zajęcia rekreacyjne i udogodnienia znajdujące się przy bramie do największej na świecie sztucznej przystani Marina, inwestycja ma bezpośredni dostęp do Marina Walk – najbardziej znanej części dzielnicy Marina. Możesz wybrać się na spokojny nocny spacer lub poranny jogging na całym obwodzie brzegu wody. Możesz napić się ulubionej kawy lub wypożyczyć rower. Jeśli masz już dość bycia na lądzie, możesz wskoczyć na taksówkę z biletem całodziennym i cieszyć się przejażdżką łodzią po Wyspach Świata, Burj Al Arab lub panorama Marina. Alternatywnie możesz również wynająć jacht i spędzić dzień na wędkowaniu. Detaliczna i restauracje Miłośnicy jedzenia mogą odwiedzać restauracje serwujące wszelkiego rodzaju dania, a zakupoholicy mogą korzystać ze straganów i sklepów rozsianych po całym marinie. Pięciogwiazdkowe hotele, takie jak Grosvenor House, Marriott i Westin, znajdują się w odległości spaceru od Marina Gate Residences. Dostępność Usytuowany w pobliżu mostu łączącego wyspę z lądem stałym po jego północnej stronie, obiekt zapewnia łatwy dostęp i parking dla mieszkańców. Opcje transportu publicznego Transport publiczny w obrębie przystani jest światowej klasy. Oprócz bardzo łatwo dostępnych taksówek i limuzyn, w Marina Gate znajduje się niecałe 5 minut spacerem od przystanku tramwajowego. Tramwaj jest idealnym środkiem transportu, jeśli chcesz cieszyć się tętniącą życiem promenadą JBR i jej niezliczonymi atrakcjami. Osiedle znajduje się również bardzo blisko stacji metra Marina. Metro to najszybszy sposób na podróż do ulubionych centrów handlowych lub innych odległych miejsc w mieście. WPROWADZENIE REZYDENCJI W MARINA GATE Znaczący północne wejście do wysokiej społeczności Dubai Marina, The Residences at Marina Gate to triumwirat wież mieszkalnych przy oryginalnej bramie do Dubai Marina. Marina Gate została opracowana z wielką dbałością o szczegóły. Zgodnie z potrzebami mieszkańców budynek integruje wszystkie swoje funkcje w sekwencję zachęcających przestrzeni, które umożliwiają właściwy rozwój z obszarów publicznych na prywatne, od aktywnego do cichego użycia oraz od funkcji użytkowych po obszary prezentacji. W malowniczych poziomach podium znajdzie się kolumnada handlowa, wille i kluby sportowe połączone z wysadzanymi drzewami przestrzeniami wspólnymi i basenami bez krawędzi, aby uzupełnić współczesną fasadę. WIDOK NA ODDYCHANIE Rezydencje w Marina Gate oferują oszałamiające, nieprzerwane widoki na nabrzeże i ożywiają krajobraz architektoniczny, tworząc spektakularny dodatek do panoramy Dubai Marina. REZYDENCJE Zaprojektowane od wewnątrz, każde mieszkanie w The Residences at Marina Gate ma na celu maksymalizację przestrzeni wewnętrznej z wysokimi sufitami i kątami prostymi, idealnie równoważąc uderzenie, nowoczesne pionowe linie z inspirowaną dekoracją wnętrz. Przestronne balkony i okna sięgające od podłogi do sufitu oferują wspaniałe widoki, niezależnie od tego, czy skupisz się na odległym horyzoncie, panoramę miasta lub spokojne wody przystani, gdzie piękne białe jachty są zacumowane wzdłuż pomostów. DETALICZNA W BRAMIE MARINY Kolumnada detaliczna została zaprojektowana w celu stworzenia żywego, aktywnego połączenia z resztą społeczności bez narażania prywatności i odosobnienia mieszkańców. Połączone chodniki do ponad 50 punktów sprzedaży detalicznej oferują szeroki zakres udogodnień i udogodnień rekreacyjnych, w tym supermarket, siłownię, salony i obiekty sportowe na ziemi i na antresoli. AMENITY MARINA GATE I Zapierająca dech w piersiach pula nieskończoności z kontrolą temperatury Basen dla dzieci ¡Spectacular dwupoziomowa sala gimnastyczna z widokiem na przystań Poziom mistrzowski, oświetlone korty do squasha i wiosła 8 szybkich wind z dedykowaną windą serwisową Stacja dokująca z bezpośrednim dostępem do bezproblemowego przemieszczania się Dedykowane bezpieczeństwo ze zintegrowanym zasięgiem telewizji przemysłowej 24 godziny usługi konsjerża Bezpieczny parking dla mieszkańców Duży parking dla gości AMENITY MARINA GATE II Basen z kontrolą temperatury Basen dla dzieci Spektakularne dwupoziomowe gimnazjum z zapleczem parowym i sauną Pełnowymiarowy boisko do koszykówki 9 szybkich wind z dedykowaną windą serwisową Stacja dokująca z bezpośrednim dostępem do bezproblemowego przemieszczania się Dedykowane bezpieczeństwo ze zintegrowanym zasięgiem telewizji przemysłowej 24 godziny usługi konsjerża Bezpieczny parking dla mieszkańców Duży parking dla gości.