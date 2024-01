Inspiration

Dubaj, Emiraty Arabskie

Kompleks mieszkaniowy to 2 wysokie budynki z dużymi przestronnymi jednostkami mieszkalnymi o różnych układach: apartamenty, kamienice i penthouse z 1-3 sypialniami. Wieże mają 37 i 20 pięter. Kompleks mieszkaniowy jest częścią ekskluzywnej społeczności 27 luksusowych wieżowców mieszkalnych. Prace nad tą społecznością mieszkaniową rozpoczęły się w styczniu 2018 r. Wygodny harmonogram płatności: 41,7% - 1 przedpłata 8,3% - 2 przedpłaty 8,3% - 20% konstrukcji 8,3% - 40% konstrukcji 8,3% - ukończenie 60% 8,3% - ukończenie w 100% 4,2% - 6 miesięcy od zakończenia 4,2% - 12 miesięcy od zakończenia 4,2% - 18 miesięcy od zakończenia 4,2% - 24 miesiące od zakończenia. Cechy mieszkań Opcje układu: Apartament z 1 sypialnią: sypialnia, salon, kuchnia, pralnia, łazienka i balkon. Apartament z 2 sypialniami: 2 sypialnie, 2 łazienki, salon, pralnia, kuchnia, garderoba, balkon i prochownia. Apartament z 3 sypialniami: 3 sypialniami, 3 łazienkami, salonem, pralnią, kuchnią, garderobą, balkonem, prochownią i pokojem dla personelu. Wyposażenie i wyposażenie w domu Ponadto kompleks mieszkalny ma przystań, całodobową ochronę, restauracje, kawiarnie, sklepy, zielony park. Zalety Nieoprocentowane raty do 2027 r. 0% podatku od zakupów i sprzedaży. Wydajność do 18% rocznie z wynajmu. Możliwość uzyskania wizy rezydenta dla siebie i członków rodziny ( możliwość otwarcia konta bankowego i pobytu w kraju bez wyjazdu na okres do 3 lat ). Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony pomiędzy wyspą Palm Jumeirah a rezydencją Jumeirah Beach. Blisko Dubai Marina i Sheikh Zayed Road. Łatwy dostęp do popularnych miejsc docelowych samochodem: 15 minut do centrum Dubaju 20 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju 25 minut od EXPO-2021 45 minut do lotniska Maktoum.