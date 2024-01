Oceanz by Danube

Wspaniałe mieszkanie do zamieszkania, inwestowania i wynajmu! Rentowność — od 6%! Nieoprocentowane raty! W pełni umeblowane apartamenty!



Większość apartamentów będzie posiadała prywatne baseny.



Kompleks mieszkaniowy Oceanz nad DANUBE w popularnej dzielnicy Dubai Maritime City.



Udogodnienia: basen infinity, klub fitness w stylu marynistycznym, salon biznesowy, boiska sportowe, place zabaw dla dzieci, pływające kino, siłownia wodna, lekarz na wezwanie, jacuzzi na świeżym powietrzu, ścieżka do joggingu, miejsce na grilla, boisko do krykieta, boisko do koszykówki.



Lokalizacja:



10 minut do plaży Jumeirah

15 minut do szkoły New Academy, przedszkola Little Diamond — Al Raffa – przedszkole, centrum handlowe BurJuman, muzeum Heritage Village, szpital Aster, Mankhool

20 minut do centrum Dubaju, Business Bay i międzynarodowego lotniska w Dubaju



Napisz lub zadzwoń, zorganizujemy dla Ciebie bezpieczną transakcję z deweloperem. Udostępnimy katalog inwestorski!