Kompleks mieszkalny Apartments in the new Violet 4 residence with a swimming pool, parks and a petting zoo in the Damac Hills 2 area, Dubai

Violet 4 to zbiór znakomitych kamienic z 4 sypialniami, inspirowane pięknem fioletowego kwiatu, gdzie nowoczesne luksusowe mieszanki z naturalnym blaskiem. Mieście mają wnętrza, gdzie przeważają naturalne odcienie i wyrafinowanie. Każdy zakątek nowego domu odzwierciedla harmonię i wyrafinowanie: od stylowego projektu do przytulnych ogrodów, gdzie można spędzić czas sam z naturą. A dach waszego domu stanie się idealnym miejscem do odosobnienia, gdzie możecie cieszyć się atmosferą spokoju i spokoju. Wyobraź sobie poranek pełen harmonii i świeżości: joga w ogrodzie zen, relaks na plaży, a następnie zabawne gry z dziećmi w basenie fal lub na jaskrawych zjeżdżalni wodnych. Violet 4 to nie tylko kompleks mieszkalny, to prawdziwy wszechświat, gdzie twoja rodzina będzie cieszyć się życiem pełnym przyjemności i szczęśliwych chwil.

Fantastyczna różnorodność działań czeka na Ciebie w tym znakomitym kompleksie mieszkalnym. Istnieje Water Town z licznymi atrakcjami: plaża, basen z falą i plaże zabaw z funkcjami wodnymi. Ponadto oferujemy szeroką gamę obiektów sportowych - jogging i tory rowerowe, krykieta i boiska do koszykówki dla wszystkich grup wiekowych. Na terenie kompleksu znajduje się również wiele miejsc do wypoczynku rodzinnego: ogród zen, labirynt, place zabaw dla dzieci, zoo petting i park dla zwierząt domowych. Wyjątkowe możliwości rozrywki, w tym poszczególne ściany górskie i boiska dla dzieci, sprawiają, że to miejsce jest idealne dla aktywnego i bezpiecznego czasu wolnego. Istnieje paintball park dla poszukiwaczy przygód, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności i myślenia strategicznego w fascynujących gier zespołowych.

sala gimnastyczna

jogging i tory rowerowe

place zabaw dla dzieci

parki

boisko do koszykówki

park dla zwierząt domowych

petting zoo

Ogród zen

basen

Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.

Plan płatności (60 / 40).

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Z urządzeniami kuchennymi i kabiną.

Bez mebli do siedzenia.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

DAMAC Hills 2 w Dubaju oferuje wiele zalet, które sprawiają, że jest atrakcyjne dla życia i inwestycji. Po pierwsze, obszary te posiadają luksusową architekturę i nowoczesne kompleksy mieszkalne, otoczone zielonymi parkami i dobrze utrzymanymi krajobrazami, tworząc komfortową i przyjemną atmosferę dla mieszkańców. Po drugie, DAMAC Hills 2 oferuje szeroki zakres udogodnień, w tym boiska sportowe, baseny, saloniki i place zabaw dla dzieci, które sprawiają, że jest idealnym miejscem dla rodzin. Trzecią ważną zaletą jest wygodny układ, zapewniając łatwy dostęp do głównych autostrad, takich jak Emirates Road i Sheikh Mohammed bin Zayed Road, co pozwala szybko dotrzeć do centralnych obszarów Dubaju i głównych miejsc zainteresowania. Ponadto, obszar rozwija się wykładniczo i oferują różne sklepy, restauracje i rozrywki, co życie dla komfortowe i interesujące.