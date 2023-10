Dubaj, Emiraty Arabskie

od €419,968

70 m² 1

Poddaj się: 2027

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Inwestycje i atrakcyjne apartamenty w nowym kompleksie mieszkaniowym 320 Riverside Crescent w imieniu dewelopera Sobha. Oprócz przemyślanego i funkcjonalnego układu programista oferuje przyszłym klientom komfortową przestrzeń życiową, doskonale uzupełnioną osobistymi balkonami i tarasami krajobrazowymi, na których będą znajdować się doskonałe platformy widokowe. Każde miejsce zamieszkania jest wykończone « » <TAG1>, wyposażone w wysokiej jakości sprzęt AGD i zamontowane szafy. Mieszkańcy mają dostęp do najlepszych światowych udogodnień znajdujących się na terenie kompleksu: basen bez krawędzi z niesamowitymi widokami, wyposażona siłownia z nowoczesnym sprzętem, boiska sportowe, miejsca do spacerów, place zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania, otwarta przestrzeń do relaksu, ogród zen, teatr na świeżym powietrzu. Doskonała lokalizacja – jest jedną z zalet kompleksu mieszkalnego. Znajduje się na rozwiniętym obszarze z doskonałą infrastrukturą: w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu znajdują się szkoły i przedszkola, przystanki transportu publicznego, kawiarnie i restauracje, kliniki i centra medyczne. Kompleks będzie opłacalnym rozwiązaniem dla inwestycji! Plan płatności: 20% - rezerwacja 60% - 10% po 9, 15, 21, 27, 33 i 39 miesiącach od rezerwacji 20% - po zakończeniu Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!