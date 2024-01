Eleganckie apartamenty w nowym projekcie Red Square w Jumeirah Village Triangle! Mieszkania do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu (ROI - 10% w $)! Dochód ze sprzedaży po przekazaniu kluczy wynosi 25-36%! Plan ratalny 0%!



Apartamenty są w pełni umeblowane!

Termin płatności - 4 kwartały. 2026



Udogodnienia: Odkryty basen, ścieżka do joggingu i spacerów, tenis i koszykówka, w pełni wyposażona siłownia, plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania.



Lokalizacja:

13 minut do JBR

17 minut do centrum handlowego Emirates

19 minut do Palm Jumeirah

20 minut do Globalnej Wioski

23 minuty do centrum handlowego Dubai Mall



Plan płatności:

10% - zaliczka

70% - w trakcie budowy

20% - po zakończeniu



Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Udostępnimy katalog inwestorski!