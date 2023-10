Karaisali, Turcja

od €401,975

192 m² 1

MİDU to ultra-modny 14-piętrowy blok mieszkalny składający się z jednego budynku i zawierający 28 luksusowych apartamentów. Wnętrza mieszkań w ramach projektu są oddzielone pierwszorzędnymi materiałami i mają takie udogodnienia, jak łazienka, garderoba, wideodomofon, wbudowany zestaw słuchawkowy. Kompleks mieszkaniowy znajduje się w Enishehir, jednym z najpopularniejszych miejsc w Mersin. Dzielnica oferuje swoim mieszkańcom wiele supermarketów, bazarów, restauracji i kawiarni, szkół, szkół wyższych, przedszkoli, banków i szpitali, kompleksów sportowych i kulturalnych. Wszystko jest w odległości spaceru! Jest wszystko, co jest tak niezbędne do wygodnego i wygodnego życia. Projekt to świetna okazja inwestycyjna. ROŚLINY LCD; - Basen - Teren sportowy - Plac zabaw - Centrum fitness - Kino - Cyfrowy pokój gier - winda - Nadzór wideo 24/7 Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Będziemy konsultować się za darmo na temat wszystkich obiektów w Turcji!