Kompleks mieszkalny New 1+1 apartment in Oba area.

Oba, Turcja
ID: 36854
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Nowy, nowoczesny kompleks mieszkalny IKY United Suites znajduje się w dzielnicy Oba, 1600 metrów od morza i 3,5 km od centrum Alanya. Gazipasa Lotnisko jest 35 km od hotelu.

Ten jednopokojowy apartament (1 + 1) jest na sprzedaż. Posiada w pełni wykończone wnętrze, w tym granitowe podłogi, wbudowane szafki kuchenne, prysznic, szafkę łazienkową z wyposażeniem, wysokiej jakości drzwi wewnętrzne i drzwi wejściowe.

Projekt składa się z czteropiętrowego budynku mieszkalnego z elegancką architekturą klasyczną, umieszczonego w strzeżonej, zabezpieczonej przestrzeni o powierzchni 1000 m ².

Wszystkie udogodnienia miasta znajdują się w pobliżu, w tym instytucje edukacyjne i medyczne, sklepy, supermarkety, kawiarnie, restauracje i więcej.

Kompleksowe udogodnienia:

  • Basen
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Tereny krajobrazowe
  • Obszar rekreacji
  • Obszar grillowania
  • Generator mocy
  • Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń lub napisz do nas.

Mamy szeroki wybór nieruchomości odsprzedaży do sprzedaży w całej Alanyi, nadaje się na wakacje, rozwój mieszkaniowy, a także do uzyskania tureckiego pobytu i obywatelstwa.

Aksu, Turcja
od
$202,232
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Inwestycyjne na Sprzedaż w Kompleksie w Aksu Antalya Te stylowo zaprojektowane apartamenty w Antalya Aksu nadają się do inwestycji. Znajdują się w elitarnym projekcie blisko lotniska, w porozumieniu z międzynarodową siecią hoteli Best Western. Inwestycja zlokalizowana jest w dzie…
Mahmutlar, Turcja
od
$244,510
Информация Общая информация О проекте Этот проект расположен в Махмутларе, на небольшом склоне холм. Этот большой многоквартирный проект красиво расположен, в окружении средиземноморской зелени, всего. Проект стартует в 2017 году и будет завершен 31.12.2018. Проект состоит из 2 больших блоко…
Aksu, Turcja
od
$309,955
W rezydencji znajduje się basen o powierzchni 194 m2, ogród krajobrazowy, centrum fitness, sauna, kryty parking, ochrona, altana i tarasy.Zakończenie - grudzień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 6.3 kmPlaże piaszczyste - 7 kmCentrum handlowe - 8.7 kmPerge Starożytne mia…
