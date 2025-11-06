Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie ZE-RA Residence.

Na sprzedaż umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² w kompleksie ZE-RA Residence, położonym blisko morza.
Parter posiada bezpośrednie wyjście na prywatny ogród.
Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Mahmutlar, 700 metrów od morza. Lokalizacja łączy w sobie spokój natury z miejską atmosferą, z dala od zgiełku miasta Mahmutlar.
Osiedle spełni wszystkie oczekiwania: komfort, bezpieczeństwo, spokój i elegancję.
Kompleks zajmuje powierzchnię 1300 m² i składa się z dwóch 4-piętrowych bloków, w których znajduje się łącznie 36 apartamentów.
Termin ukończenia: 2024 r.
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.