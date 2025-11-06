Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie ZE-RA Residence.

Na sprzedaż umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² w kompleksie ZE-RA Residence, położonym blisko morza.

Parter posiada bezpośrednie wyjście na prywatny ogród.

Szybka transakcja!

Wyjątkowa oferta – nie ma sobie równych na rynku!

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Mahmutlar, 700 metrów od morza. Lokalizacja łączy w sobie spokój natury z miejską atmosferą, z dala od zgiełku miasta Mahmutlar.

Osiedle spełni wszystkie oczekiwania: komfort, bezpieczeństwo, spokój i elegancję.

Kompleks zajmuje powierzchnię 1300 m² i składa się z dwóch 4-piętrowych bloków, w których znajduje się łącznie 36 apartamentów.

Termin ukończenia: 2024 r.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Jacuzzi

Plac zabaw dla dzieci

Altana relaksacyjna

Sauna

Łaźnia parowa

Łaźnia turecka

Strefy relaksu

Siłownia

Pokój dziecięcy

Bilard

Winda

Garaż

Agregat prądotwórczy

Monitoring wizyjny

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.