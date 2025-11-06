  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie ZE-RA Residence.

Mahmutlar, Turcja
od
$66,975
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
ID: 33088
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Na sprzedaż umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² w kompleksie ZE-RA Residence, położonym blisko morza.

Parter posiada bezpośrednie wyjście na prywatny ogród.

  • Szybka transakcja!
  • Wyjątkowa oferta – nie ma sobie równych na rynku!

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Mahmutlar, 700 metrów od morza. Lokalizacja łączy w sobie spokój natury z miejską atmosferą, z dala od zgiełku miasta Mahmutlar.

Osiedle spełni wszystkie oczekiwania: komfort, bezpieczeństwo, spokój i elegancję.

Kompleks zajmuje powierzchnię 1300 m² i składa się z dwóch 4-piętrowych bloków, w których znajduje się łącznie 36 apartamentów.

Termin ukończenia: 2024 r.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Jacuzzi
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Altana relaksacyjna
  • Sauna
  • Łaźnia parowa
  • Łaźnia turecka
  • Strefy relaksu
  • Siłownia
  • Pokój dziecięcy
  • Bilard
  • Winda
  • Garaż
  • Agregat prądotwórczy
  • Monitoring wizyjny

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

