Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.

Oba, Turcja
$166,516
13
ID: 32821
Data aktualizacji: 5.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena w Tapu to 200 000 USD.
Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 120 m² na 4. piętrze w kompleksie Ulusoy Residence Oba.

Rozkład:

  • Kuchnia z salonem
  • Przestronny hol wejściowy
  • 2 sypialnie
  • 2 łazienki
  • Przeszklony balkon

Ulusoy Residence to przytulny, niski kompleks mieszkaniowy położony w jednej z prestiżowych dzielnic Alanyi, Oba, zaledwie 600 metrów od kompleksu.

Kompleks składa się z 4-piętrowych budynków z basenem i ogrodem. To idealne miejsce do życia z dziećmi lub komfortowego wypoczynku nad morzem.

Supermarkety (Alanium, Metro, Kochtas), sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ, szpital i komunikacja miejska znajdują się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Brodzik dla dzieci
  • Zjeżdżalnia wodna
  • Strefa rekreacyjna
  • Sala fitness
  • Sauna
  • Miejsce do grillowania
  • Kort tenisowy
  • Zagospodarowanie terenu
  • Ochrona

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

