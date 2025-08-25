Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena w Tapu to 200 000 USD.

Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 120 m² na 4. piętrze w kompleksie Ulusoy Residence Oba.

Rozkład:

Kuchnia z salonem

Przestronny hol wejściowy

2 sypialnie

2 łazienki

Przeszklony balkon

Ulusoy Residence to przytulny, niski kompleks mieszkaniowy położony w jednej z prestiżowych dzielnic Alanyi, Oba, zaledwie 600 metrów od kompleksu.

Kompleks składa się z 4-piętrowych budynków z basenem i ogrodem. To idealne miejsce do życia z dziećmi lub komfortowego wypoczynku nad morzem.

Supermarkety (Alanium, Metro, Kochtas), sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ, szpital i komunikacja miejska znajdują się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

Basen

Brodzik dla dzieci

Zjeżdżalnia wodna

Strefa rekreacyjna

Sala fitness

Sauna

Miejsce do grillowania

Kort tenisowy

Zagospodarowanie terenu

Ochrona

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.