Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Twin Towers nad morzem.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1), o powierzchni 90 m², na 5. piętrze kompleksu Konak Twin Towers.
Ten luksusowy kompleks, wybudowany w 2019 roku, charakteryzuje się ekskluzywnym, nowoczesnym designem, zagospodarowanym terenem i własną, pięciogwiazdkową infrastrukturą.
Kompleks położony jest nad brzegiem morza, w samym sercu kurortu Mahmutlar, naprzeciwko plaży, w odległości spaceru od wszystkich niezbędnych udogodnień, w tym sklepów, kawiarni, transportu publicznego i innych.
Kompleks składa się z dwóch 12-piętrowych budynków o nowoczesnej architekturze.
Doskonała lokalizacja:
Infrastruktura:
