Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Twin Towers nad morzem.

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1), o powierzchni 90 m², na 5. piętrze kompleksu Konak Twin Towers.

Ogrzewanie podłogowe

Łazienka i toaleta

Podłoga laminowana

Duży balkon z widokiem na morze

Ten luksusowy kompleks, wybudowany w 2019 roku, charakteryzuje się ekskluzywnym, nowoczesnym designem, zagospodarowanym terenem i własną, pięciogwiazdkową infrastrukturą.

Kompleks położony jest nad brzegiem morza, w samym sercu kurortu Mahmutlar, naprzeciwko plaży, w odległości spaceru od wszystkich niezbędnych udogodnień, w tym sklepów, kawiarni, transportu publicznego i innych.

Kompleks składa się z dwóch 12-piętrowych budynków o nowoczesnej architekturze.

Doskonała lokalizacja:

25 m do morza

Przy głównej ulicy Mahmutlar

Kawiarnie i restauracje w zasięgu spaceru

Supermarkety Migros i Shok znajdują się 500 m od obiektu

W soboty na centralnym placu odbywa się targ rolny

Centrum Alanyi - 7 km

Lotnisko Gazipasa - 22 km

Lotnisko Antalya - 145 km

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren

Basen zewnętrzny

Strefa do opalania i relaksu

Kawiarnia, bar

Kryty basen

Sala fitness

Sauna, łaźnia parowa

Jacuzzi

Gabinety masażu

Plac zabaw dla dzieci

Boiska sportowe

Minigolf

Ogrodnik

Zamknięty parking

Parking zewnętrzny

Całodobowa ochrona i monitoring

Przejście do morza z kompleksu

Plaża i molo dla mieszkańców

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.