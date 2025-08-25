  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Twin Towers nad morzem.

Mahmutlar, Turcja
od
$195,669
10
ID: 32588
Data aktualizacji: 6.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1), o powierzchni 90 m², na 5. piętrze kompleksu Konak Twin Towers.

  • Ogrzewanie podłogowe
  • Łazienka i toaleta
  • Podłoga laminowana
  • Duży balkon z widokiem na morze

Ten luksusowy kompleks, wybudowany w 2019 roku, charakteryzuje się ekskluzywnym, nowoczesnym designem, zagospodarowanym terenem i własną, pięciogwiazdkową infrastrukturą.

Kompleks położony jest nad brzegiem morza, w samym sercu kurortu Mahmutlar, naprzeciwko plaży, w odległości spaceru od wszystkich niezbędnych udogodnień, w tym sklepów, kawiarni, transportu publicznego i innych.

Kompleks składa się z dwóch 12-piętrowych budynków o nowoczesnej architekturze.

Doskonała lokalizacja:

  • 25 m do morza
  • Przy głównej ulicy Mahmutlar
  • Kawiarnie i restauracje w zasięgu spaceru
  • Supermarkety Migros i Shok znajdują się 500 m od obiektu
  • W soboty na centralnym placu odbywa się targ rolny
  • Centrum Alanyi - 7 km
  • Lotnisko Gazipasa - 22 km
  • Lotnisko Antalya - 145 km

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren
  • Zagospodarowanie terenu
  • Basen zewnętrzny
  • Strefa do opalania i relaksu
  • Kawiarnia, bar
  • Kryty basen
  • Sala fitness
  • Sauna, łaźnia parowa
  • Jacuzzi
  • Gabinety masażu
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Boiska sportowe
  • Minigolf
  • Ogrodnik
  • Zamknięty parking
  • Parking zewnętrzny
  • Całodobowa ochrona i monitoring
  • Przejście do morza z kompleksu
  • Plaża i molo dla mieszkańców

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Mahmutlar, Turcja
