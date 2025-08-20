Kompleks mieszkalny Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.

Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 52 m2 w luksusowym kompleksie SPA Best Home 46 - Oba Privilege.
Zestaw AGD (lodówka, zmywarka, płyta grzewcza, piekarnik, okap, pralka), klimatyzacja w każdym pokoju, podgrzewane podłogi w łazienkach oraz przepływowy podgrzewacz wody – w cenie!
Prezentujemy Państwu projekt luksusowego kompleksu mieszkaniowego w jednej z najlepszych dzielnic Alanyi – Oba, nad Morzem Śródziemnym, od najlepszego dewelopera w regionie.
Kompleks położony jest na działce o powierzchni 13 000 m2, z czego 10 000 m2 to tereny zielone z bogatą infrastrukturą. Kompleks będzie składał się z 7 pięciopiętrowych bloków, a odległość do morza wynosi 3000 metrów.
W pobliżu znajdują się również prywatne szkoły i uczelnie, duże sieci supermarketów i sklepów, a także duży szpital państwowy i wiele innych.
Termin ukończenia: oddanie do użytku w 2025 roku.
Infrastruktura:
