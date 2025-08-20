  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.

Kompleks mieszkalny Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.

Oba, Turcja
od
$145,485
BTC
1.7305093
ETH
90.7033902
USDT
143 838.2808754
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15
Zostawić wniosek
ID: 27464
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 52 m2 w luksusowym kompleksie SPA Best Home 46 - Oba Privilege.

Zestaw AGD (lodówka, zmywarka, płyta grzewcza, piekarnik, okap, pralka), klimatyzacja w każdym pokoju, podgrzewane podłogi w łazienkach oraz przepływowy podgrzewacz wody – w cenie!

Prezentujemy Państwu projekt luksusowego kompleksu mieszkaniowego w jednej z najlepszych dzielnic Alanyi – Oba, nad Morzem Śródziemnym, od najlepszego dewelopera w regionie.

Kompleks położony jest na działce o powierzchni 13 000 m2, z czego 10 000 m2 to tereny zielone z bogatą infrastrukturą. Kompleks będzie składał się z 7 pięciopiętrowych bloków, a odległość do morza wynosi 3000 metrów.

W pobliżu znajdują się również prywatne szkoły i uczelnie, duże sieci supermarketów i sklepów, a także duży szpital państwowy i wiele innych.

Termin ukończenia: oddanie do użytku w 2025 roku.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny (700 m2)
  • Jacuzzi
  • Baseny dla dzieci
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Kino plenerowe
  • Strefy rekreacyjne
  • Sala do jogi
  • Przestrzeń robocza
  • Bilard
  • Tenis stołowy
  • Basen kryty
  • Łaźnia turecka
  • Sauna
  • Gromada solna
  • Jacuzzi
  • Strefa rekreacyjna
  • Siłownia
  • Sala zabaw dla dzieci
  • Kawiarnia
  • Parking kryty (252 miejsca parkingowe)
  • Ochrona 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
