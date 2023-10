Korukoey, Turcja

od €122,987

168 m² 1

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Beytturk Orman — to wyjątkowy i popularny projekt mieszkaniowy oferujący na sprzedaż eleganckie apartamenty od 1 + 1 do 4 + 1 w Yalova. Te niesamowite apartamenty zapewnią zapierające dech w piersiach widoki na las z jednej strony i wspaniałe widoki na Morze Marmara z drugiej. Infrastruktura: - 24-godzinna ochrona; - ogród; - basen zewnętrzny; - restauracja; - parking podziemny. Unikalna lokalizacja Beytturk Orman Apartments pozwala również mieszkańcom na łatwy i szybki dostęp do głównych atrakcji miasta. Te niesamowite apartamenty znajdują się zaledwie kilka kroków od głównej ulicy, w pobliżu restauracji, kawiarni, sklepów oraz centrów handlowych. Yalova jest najlepszym wyborem dla inwestorów, którzy szukają niedrogich nieruchomości z dużymi zyskami kapitałowymi. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!