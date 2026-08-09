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Hotele na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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10 obiektów total found
Hotel 30 m² w Ölüdeniz, Turcja
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Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Turcja
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt znajduje się w dzielnicy Hisaroniu w Fethiye. Obszar ten jest najbliżej dzielnicy mi…
$257,249
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Agencja
INEST HOMES
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Hotel w Bodrum, Turcja
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Hotel
Bodrum, Turcja
Minihotel na sprzedaż na pierwszej linii morza w BodrumOferowane na sprzedaż minihotel w jed…
$2,91M
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Agencja
Hayat
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Hotel 10 m² w Konak, Turcja
Hotel 10 m²
Konak, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 m²
Piętro 3/4
4 ▼ Hotel Investment Project in Izmir Under Wyndham ZarządzaniePierwsza lokalizacja i kluczo…
$35,000
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Agencja
Hotel Invest
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TekceTekce
Hotel 56 m² w Konak, Turcja
Hotel 56 m²
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
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Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Liczba kondygnacji 2
Wniosek inwestycyjnyApartament hotel na pierwszej linii w Yalykavak (Bodrum)Apartament hotel…
$11,81M
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Hotel 40 m² w Konak, Turcja
Hotel 40 m²
Konak, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Radisson pokoje hotelowePokój można nabyć w całości lub w akcjach 0,25% (1 / 4) i 0,50 (1 / …
$133,400
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Hotel 30 000 m² w Bodrum, Turcja
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turcja
Pokoje 384
Powierzchnia 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98M
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Hotel 30 000 m² w Bodrum, Turcja
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turcja
Pokoje 384
Powierzchnia 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95M
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Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Przedstawiony na sprzedaż hotel, położony na pierwszej linii brzegowej w miejscowości Bodrum…
$5,00M
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Hotel 40 m² w Bornova, Turcja
Hotel 40 m²
Bornova, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Pokoje hotelowe w RadissonMożesz kupić cały pokój lub w akcjach 0,25% (1/4) i 0,50 (1/2)Ceny…
$37,500
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Typy nieruchomości w Aegean Region.

nieruchomości komercyjne
restauracje
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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